Дожди принесут прохладу: теплая погода с осадками ожидается в Нижнем Новгороде с 8 по 14 августа

Температура воздуха большую часть дней будет достигать +26 градусов. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Жара сменится прохладой в Нижнем Новгороде на неделе с 8 по 14 августа. По данным сервиса Яндекс. Погода даже будет несколько дождливых дней, поэтому зонты, дождевики и устойчивая к влаге обувь придутся к месту.

В понедельник, 8 августа, на улице будет жарко: термометры покажут с утра до +27 градусов, а после обеда разогреет до +30 градусов. К ночи на улице похолодает до +18 градусов. В городе будет облачно с прояснениями, а во второй половине дня прольётся небольшой дождь. Влажность воздуха составит 43-89%, а атмосферное давление – 753-754 миллиметра ртутного столба.

Во вторник будет достаточно пасмурно, солнце проявиться на небе только утром. Синоптики прогнозируют, что днем и вечером будут идти ливни, однако прохладу они принесут небольшую. Температура воздуха в этот день достигнет +26 градусов. Также ожидается преимущественно северный ветер со скоростью до 3,2 метра в секунду.

Среда, 10 августа, для нижегородцев начнётся с небольшого дождичка, однако затем на небе сквозь облака станет проглядывать солнце и больше осадков не будет. Утром столбики термометров покажут до +20 градусов, а ко второй половине дня воздух прогреется до +23 градусов, затем снова похолодает.

Четверг выдастся теплым и облачным с прояснениями. В дневные и вечерние часы столбики термометров будут показывать от +14 до +24 градусов. Влажность воздуха составит 48-79%, а атмосферное давление – 753-755 миллиметров ртутного столба. Ветер будет слабый, едва заметный.

В пятницу погода обещает быть похожей. Так, на улице будет тепло и без дождей. Столбики термометров в утренние часы будут показывать от+15 до +20 градусов. Температура днем и вечером ожидается до +26 градусов.

В субботу, 13 августа, в первой половине дня ожидается ясная погода, затем небо немного затянет облаками. Гулять на улице будет комфортно, столбики термометров покажут все +26 градусов. Без осадков и слабый ветер.

Воскресный день тоже будет приятным: облачная с прояснениями погода, отсутствие дождя и тепло до +25 градусов. Скорость преимущественно северного ветра едва ли достигнет 1,1 метра в секунду.

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