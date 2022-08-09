«А что так можно было?»: Предприимчивый нижегородец притворился кондуктором в маршрутке и брал деньги за проезд

Эта история произошла несколько дней назад в маршрутке Т-94. Фото: скрин из видео. Источник: R2N — Нижний Новгород.

Каждый в своей жизни хоть раз сталкивался с аферами и мошенничествами: то на номер телефона наберут сотрудники «банка», то наткнешься на поддельные сайты кафе, то лжеполицейские сообщат о якобы попавшем в ДТП родственнике и улаживании дел за крупную сумму. В общем, схем для незаконной наживы денег полно, а изобретательности мошенников иной раз остается только удивляться. Однако с лжекондуктором, кажется, нижегородцы столкнулись впервые.

Эта история произошла несколько дней назад в маршрутке Т-94 и попала на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как взрослый мужчина в чёрных брюках и приличной бежевой рубашке заходит в транспорт, оплачивает проезд и незаметно прихватывает с собой ещё несколько билетов. Видимо, за эти несколько секунд в голове у нижегородца успел созреть коварный план и он решил немного наживиться, то ли на обратную дорогу, то ли на булочку с молоком. По 35 рублей на большее не насобираешь…

Лжекондуктор пробрался в конец автобуса, выждал пару остановок и принялся проворачивать свою аферу. Мужчина собрал у новых пассажиров деньги за проезд, а потом пошёл в начало автобуса, якобы за билетами. Правда, деньги в руки водителя так и не попали, так как лжекондуктор вытащил из своего кармана стащенные билеты и вернулся обратно.

На следующей остановке водитель почувствовал неладное и начал внимательно осматривать мужчину, который собирался покинуть салон. Водитель закрыл двери и тут же начал спрашивать у пассажиров, передавали ли они деньги за проезд.

– Передавала! – подтвердила нижегородка.

– А кто билет вам выдавал? – поинтересовался водитель. – Мне деньги так и не дошли.

Лжекондуктор всё это время притворялся, что не понимает, в чём дело и даже делал попытки разобраться в ситуации. В результате обманщик ускоренно покинул маршрутку под нецензурную брань водителя.

В социальных сетях случившееся вызвало резонанс и многие пользователи шутливо недоумевали: «А что так можно было?» и писали мол, хорошо ещё за руль не уселся.

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