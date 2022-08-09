«До последнего в шлеме был, чтобы дым в глаза не попал»: Байкеры потушили горящую фуру на заправке в Нижегородской области

Потушить пожар удалось до приезда пожарных. Фото: Иван Фомин.

Обычно байкеры ассоциируются у людей с мотоциклами, длинными волосами, бородами, кожаными куртками и татуировками, но многие также знают представителей этой субкультуры, как улыбчивых и отзывчивых ребят, всегда готовых прийти на помощь. И такое мнение возникло не на пустом месте! Например, несколько дней назад компания нижегородских байкеров потушила горящую фуру на заправке. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» нашла героев этой истории и узнала, как обстояли дела.

Инцидент произошел утром 6 августа на заправке, расположенной на 403 километре трассы М-7 под Дзержинском. Там около восьми часов неожиданно как спичка вспыхнула кабина одной из припаркованных фур. На удачу в этот же момент на заправке находились байкеры, которые оперативно всех организовали и сдерживали пламя, не позволяя ему распространяться дальше.

Инцидент произошел утром 6 августа. Фото: Иван Фомин.

– Мы ребятами байкерами дружим и с утра собирались ехать на празднование Дня города в Муром. Из Нижнего нас выехало человек пять, мы на заправке должны были как раз в нашу колонну последнего человечка подхватить, – вспоминает байкер, член клуба Wolves MC Павел. – Заправились, постояли, пофоткались как обычно перед выездом и один из нас вдруг заметил, что из машины дым клубами валит. Он сразу закричал и мы подорвались все вместе тушить фуру, потому что как еще можно было отреагировать? Пошли помогать, чем могли.

Действие разворачивалось на территории огромной заправки, на которой спокойно могут заправляться грузовики. Загоревшаяся фура стояла в метрах 40-50 от последней заправочной колонки, но даже этот факт автомобилистов и очевидцев едва ли успокаивал.

– Эта заправка очень большая. Она, может быть, как 5-7 обычных заправок в городе, представляете, наверное, масштаб, – уточнил байкер.

В это время у загоревшегося большегруза уже крутился перепуганный водитель, который едва ли представлял, как в одиночку остановить пожар. Однако вместе с байкерами началась слаженная работа по тушению пламени.

Пострадавших не оказалось. Фото: Иван Фомин.

– Заправщики сначала растерялись, а потом взяли себя в руки и подтаскивали нам огнетушители как патроны. У них половина нерабочие были, то ли кончались, то ли не открывались, – рассказал «Комсомолке» байкер Павел. – Огнетушители собрали со всех заправочных постов, вытащили даже из подсобок. Насчитали около 30-40 разных размеров.

Всего у фуры постоянно находилось по два человека, они тушили огонь, открыв дверцы с каждой стороны от кабины. Дым от пожара валил вовсе стороны и поднимался высоко в небо, с кабины фуры капала расплавившаяся пластмасса.

– Народу много подходило, но не все имели возможность помочь. Я до последнего в шлеме тушил, чтобы дым в глаза не попал, – объясняет Павел. – Много народу задействовать не получилось, мы у дверей фуры по очереди постоянно менялись, засовывали туда огнетушители и наводили их на пламя. Общими усилиями минут за 40-50 затушили пожар полностью. Если бы не помогли, то фура бы полностью сгорела.

В результате ЧП обошлось малыми жертвами – весь автомобиль не сгорел, но кабина полностью выгорела изнутри. По словам байкеров, особо никто не пострадал, только водитель фуры получил ожог руки приличной степени, так как на коже у него надулись пузыри.

В результате пожара обгорела фура на площади 4 кв. м. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

– Парень нам ещё помогал хорошо одетый, мы хоть ещё в своих камуфляжах и джинсовых комбинезонах, а он такой нарядный, с часами, в черных майке и шортах. Полез туда, весь в этой пене от огнетушителей был. Мы его потом оттирали и смеялись, – рассказывает Павел. – Больше всего расстроили ребята, которые тоже на фурах работают. Они стояли в метрах 50 с чаем в руках и смотрели на всю эту картину, а там ведь стояло машин 6-7, и ни один даже не подошел и ничего не посоветовал. А водитель пострадавшей фуры оказался белорусом, он весь был на панике, жалко его было.

Пожарные на место событий приехали через полтора часа к уже потушенной фуре. Они пролили автомобиль водой, после чего тот отказался заводиться.

– До их приезда фура заводилась. Водитель мог отцепить прицеп механическим путем, гидравлика работала, а потом всё. Мы даже пошутили, мол, мы поаккуратнее, чем пожарные работали, – поделился байкер. – На День города в Муром мы немного опоздали. У нас там было мероприятие запланировано в центре города, мы там погазовать должны были, постоять и вот не успели, зато хорошее дело сделали и поехали дальше.

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