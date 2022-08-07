Иномарка протаранила машину ГИБДД под Балахной: Два человека пострадали

Два человека пострадали при столкновении иномарки и машины ГИБДД. ФОТО: Нижний № 1

Серьезная авария произошла днем 7 августа под Балахной – там иномарка на полном ходу протаранила машину ГИБДД. В результате серьезные травмы получили два человека.

- Авария произошла на 332-м километре автодороги Шокша – Иваново – Нижний Новгород в Балахнинском районе, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Там при проезде регулируемого перекрестка водитель БМВ столкнулся со служебным автомобилем ГИБДД.

По данным полиции, в момент аварии машина ГИБДД с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом спешила на отработку сообщения о правонарушения поблизости.

В результате серьезные травмы получили два человека. ФОТО: Нижний № 1

- При повороте налево в автомобиль въехала иномарка, за рулем которой находился 56-летний водитель, - рассказали в полиции. - В результате аварии пострадал инспектор дорожно-патрульной службы и водитель иномарки. С травмами различной степени тяжести оба доставлены в больницу.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.