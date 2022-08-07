Отправили жить в сарай с крысами: Дочери выгнали из дома мать-пенсионерку в Нижнем Новгороде

Две дочери отправили мать жить в сарай с крысами в Нижнем Новгороде. ФОТО: Кстати

Крайне неприятная история произошла в Нижегородской области – здесь дочери выгнали из дома мать-пенсионерку и отправили ее жить в сарай с крысами. А ее дом и квартиру они прибрали себе. Чтобы добиться правды, их мать теперь отправилась по судам.

- Я 50 лет прожила в своем доме, вырастила двух дочерей, - рассказала Татьяна Князева журналистам «Кстати». – А потом поссорилась с зятем – уличила его в измене дочери. Дочь услышала наш разговор, у них завязалась ссора. Вот только потом они помирились, а я осталась виновата. В результате, они сменили замки, а меня выставили из дома.

Расстроенная пенсионерка ушла жить в квартиру. Успокаивать ее взялась младшая дочь. Да тут же невзначай стала заговаривать о квартире – дескать, если мать не перепишет на нее квартиру, то старшая дочь и ее отберет.

- Стоило мне сделать на нее дарственную, как она через суд меня выселила – в сарай с крысами, - показывает свои новые владения пенсионерка. – Вот тут теперь и живу.

В крохотном сарайчике у пенсионерки хранится весь ее небогатый скарб – холодильник, коробки с одеждой. Чтобы крысы не попортили остатки ее хозяйства, она включала там специальный отпугиватель. Однако дочери лишили ее и этой привилегии – недавно они отрезали в сарае свет.

- Теперь у меня ни света, ни газа, а впереди зима, - рассказывает Татьяна Князева. – В результате у меня и холодильник потек, и продукты пропали.

Чтобы отстоять свои права, женщина намерена обратиться в суд. Тем более, что из дома ее еще не успели выписать.