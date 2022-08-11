Нижегородец во время пьянки убил 72-летнюю соседку молотком и спрятал её тело в диван

Убийство произошло 7 августа в квартире по улице С.Есенина Канавинского района.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
Шокирующая новость вновь потрясла Нижний Новгород – сначала здесь пропала 72-летняя пенсионерка, а потом её нашли убитой в квартире соседа. Тело было спрятано в раздвижной диван. Предполагаемого убийцу уже задержали, он не только дал показания, но и даже показал, как совершал убийство.
- Возбуждено уголовное дело. Свою вину мужчина признал, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - В ближайшее время обвиняемому будет избрана мера пресечения.
Свою вину мужчина признал.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
Эта трагедия разыгралась в одной из квартир дома по улице Сергея Есенина в Канавинском районе. Вечером 7 августа пенсионерка ушла из собственной квартиры без телефона и пропала без вести, она не вернулась домой ни ночью, ни на следующий день. А уже 9 августа примерно в шесть вечера её сын забил тревогу и обратился в полицию.
Правоохранители незамедлительно начали искать пожилую женщину: установили круг её общения и выяснили наиболее вероятные маршруты, куда она могла направиться. Так, заглянули полицейские и к 62-летнему соседу разыскиваемой, с которым она часто общалась, и это было судьбоносным решением. Мужчина сильно нервничал, а в его квартире стоял неприятный запах от разлагающегося мертвого тела.
Пенсионерку убили молотком.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
- Во время осмотра жилища соседа пропавшей, её тело было обнаружено спрятанным в раздвижном диване с признаками насильственной смерти, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Как позже выяснилось, 72-летняя пенсионерка со своим соседом решили выпить у него в квартире. На пьяную голову между ними возник конфликт, после чего мужчина несколько раз ударил нижегородку молотком по голове и та скончалась.
Скоро обвиняемому будет избрана мера пресечения.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
Пытаясь замести следы преступления, подозреваемый спрятал тело убитой, а затем намеревался от него избавиться, но не успел, к нему нагрянула полиция.
Расследование этого дела продолжается.
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