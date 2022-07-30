Легковушка столкнулась с двумя фурами на трассе Арзамас-Саранск: Погибли трое подростков

Трое подростков погибли при столкновении легковушки с двумя фурами возле Арзамаса. ФОТО: Нижний Новгород. Без цензуры

Страшная авария произошла сегодня днем в Нижегородской области – на трассе Арзамас-Саранск столкнулись легковушка и две фуры. В результате трагедии погиб 19-летний водитель легковушки и две девочки-подростка.

- 19-летний парень за рулем Лады, уходя от встречного авто, не справился с управлением и совершил столкновение с двумя фурами, - рассказали очевидцы в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». - В результате водитель, 14-летняя и 16-летняя пассажиры, скончались на месте.

В результате аварии погибли сразу три человека. ФОТО: Нижний Новгород. Без цензуры

При этом водитель, спровоцировавший аварию, скрылся с места происшествия. Задержать его удалось лишь спустя некоторое время. В настоящее время он заключен под стражу.

Напомним, похожая авария произошла накануне в Кстовском районе. Там с толкнулись легковой автомобиль и две фуры. Столкновение произошло на 472 километре трассы «Москва – Уфа». Примерно в 11:15 автомобиль «ВАЗ» въехал в попутку – грузовик «DAF» с полуприцепом. Как оказалось, 62-летний водитель легковушки не справился с управлением при перестроении, что и привело к аварии.

От легковушки осталась только груда металла. ФОТО: Нижний Новгород. Без цензуры

- Затем отечественное авто вынесло на встречку, где произошло столкновение со вторым грузовым автомобилем «Mercedes-Benz» с полуприцепом, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.