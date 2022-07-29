Смертельная авария под Нижним Новгородом: Легковушка протаранила сразу две фуры

ДТП произошло около 11:15 28 июля. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Жуткая автомобильная авария с участием легкового автомобиля и двух большегрузов произошла в Кстовском районе 28 июля. Столкновение произошло на 472 километре трассы «Москва – Уфа». Примерно в 11:15 автомобиль «ВАЗ» въехал в попутку – грузовик «DAF» с полуприцепом. Как оказалось, 62-летний водитель легковушки не справился с управлением при перестроении, что и привело к аварии.

- Затем отечественное авто вынесло на встречку, где произошло столкновение со вторым грузовым автомобилем «Mercedes-Benz» с полуприцепом, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В результате ДТП 41-летний пассажир автомобиля «ВАЗ» скончался. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

После такого столкновения автомобиль «ВАЗ» практически превратился в груду металла, несладко пришлось и людям внутри. Так, на месте происшествия от многочисленных травм скончался 41-летний пассажир, а вот водителю удалось выжить – он с полученными телесными повреждениями различной степени тяжести был госпитализирован в больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В результате по данному ДТП было возбуждено уголовное дело по статье: «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». За такое деяние виновнику ДТП может грозить лишение свободы сроком на 5 лет.

Ведется расследование.

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