Пострадали два дома: Серьезный пожар вспыхнул в Малой Ельне после удара молнии

Серьезный пожар вспыхнул в Малой Ельне после удара молнии. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Серьезный пожар произошел сегодня утром в Кстовском районе Нижегородской области – здесь в деревне Малая Ельня из-за грозы загорелись сразу два частных дома. Первым загорелся нежилой дом.

- Сообщение о пожаре в деревне Малая Ельня поступило в 9:58 29 июля, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области. – Первым загорелся нежилой дом по улице Звездная. К моменту прибытия первых пожарных подразделений дом уже вовсю горел. К 10:43 открытый огонь удалось локализовать.

По предварительным данным, причиной пожара стал удар молнии. Одним домом пожар не ограничился. Вскоре огонь перекинулся на соседний – уже жилой – дом. В настоящее время на месте продолжают работать спасатели.

Вскоре огонь перекинулся на соседний дом. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, ранее мы писали о серьезном пожаре в девятиэтажном доме на улице Баха в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Прибывшие спасатели провели эвакуацию людей.

- Сообщение о пожаре поступило в 17:39 20 июля, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – В данный момент там горят балконы на восьмом и девятом этажах. Существует угроза перехода огня на другие балконы и внутрь квартир.