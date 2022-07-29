Хронические тазовые боли у женщин.
Хроническая тазовая боль (ХТБ) - это постоянная нецикличная боль в области таза длительностью более 6 месяцев. ХТБ может быть симптомом различной патологии. Зачастую пациентки длительное время безуспешно лечатся по поводу различной гинекологической патологии, но причиной болей могут служить и негинекологические факторы.
По опыту примерно у 70% женщин диагностируется два и более заболеваний, провоцирующих развитие тазовой боли и требующих дальнейшего лечения.
Диагностика причин ХТБ во всём мире является сложной и неоднозначной проблемой. Несвоевременный и неполный диагноз и последующая неадекватная лечебная тактика ведут к усугублению болевого синдрома и прогрессированию психоэмоциональных нарушений.
В настоящее время в мировой практике для оценки состояния органов малого таза женщин используются данные клинических исследований и безопасные способы диагностики: ультразвуковое сканирование (УЗИ) с цветовым картированием и спектральной доплерографией, магнитно-резонансная томография.
Специалистами ООО «Региональный диагностический центр Нижний Новгород» https://мрт-кт.рф/ разработан и запатентован протокол МР-исследования при хронических тазовых болях.
Он позволяет провести полную оценку всех отделов малого таза и смежных анатомических областей в рамках одного исследования, является предпочтительным для исключения всех возможных причин ХТБ (выявляет гинекологические и негинекологические факторы и причины развития хронических тазовых болей), что, в свою очередь, позволяет понять, к специалисту какого профиля необходимо обратиться с результатами обследования для определения дальнейшего лечения
Отсутствие лучевой нагрузки позволяет проводить МР-исследование детям и беременным женщинам, начиная с третьего триместра.
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