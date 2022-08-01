«Не войте, что вам колеса прокалывают, терпите!»: Таинственный вредитель держит в страхе 500 человек в нижегородском СНТ

В нижегородском СНТ завелся вредитель, который разбрасывает саморезы на дороге. Фото: Предоставлено "КП"

Настоящая напасть обрушилась на дачников в одном из нижегородских садовых товариществ этим летом. Там объявился вредитель, который намеренно разбрасывает на дороге саморезы, и они впоследствии оказываются в шинах проезжающих автомобилей. Пострадавших уже десятки.

Неиссякаемый источник саморезов

Садовое товарищество «Энергетик» расположено в Богородском районе чуть дальше Кремёнок по Арзамасской трассе. В СНТ 500 домов, многие живут здесь весь теплый сезон, и это не только пенсионеры. До города всего 15 минут, поэтому можно спокойно ездить на работу прямо с дачи, а вечером возвращаться обратно.

Свежий воздух, пение птиц по утрам и богатый урожай с собственной грядки – всё было бы хорошо, если бы не одно «но». Дачники, приезжающие сюда на авто – а таких, наверное, большинство – каждый раз рискуют своими машинами, потому что СНТ буквально захлестнули случаи прокалывания колес саморезами, заботливо разбросанными кем-то по центральному проезду.

Эти находки были сделаны на центральной дороге.

- Анализируя уже произошедшие случаи, мы пришли к выводу, что саморезы водители «ловят» именно на центральной дороге, которая ведет от ворот до первого перекрестка – это участок протяженностью 500 метров, по которому едут все, - рассказал один из садоводов Кирилл.

Эти догадки подтверждает его соседка по СНТ Ирина.

- Мы часто гуляем с ребенком по товариществу, и именно на этом проезде примерно в одном и том же месте регулярно находим куски нарезанной проволоки, какие-то мелкие острые железки, саморез находили тоже. Каждый раз мы всё это собираем и выкидываем, но потом этот хлам появляется здесь снова. Ни на одной другой улице такого нет, - разводит руками молодая мама.

На одном и том же месте садоводы постоянно находят острые железные предметы.

«Боимся последствий»

Говорят, подобные случаи происходили и в прошлом году, но они не носили столь массовый характер. Этим летом же подобных инцидентов просто шквал.

- После каждых выходных у нас по нескольку автомобилистов, кто пострадал от этого хулиганства. Люди тратят свое время и деньги на ремонт, это просто какая-то средневековая дикость! – возмущаются садоводы.

Ремонт порванного колеса иной раз влетает в "копеечку".

Потраченные время, нервы и деньги – это еще не самое ужасное последствие самореза в колесе. Гораздо страшнее, если болт вылетит из шины где-нибудь на трассе, когда машина двигается на полной скорости. Давление в шине резко упадет, и водитель потеряет управление, особенно если повреждение получило переднее колесо. Как следствие – ДТП с непредсказуемым исходом.

- Конечно, мы боимся таких последствий, многие ездят с детьми. А если колесо рванет в дороге?! – задаются риторическим вопросом дачники.

Кстати, в числе жертв хулигана не только автомобилисты. Недавно одной дачнице саморез вошел в калошу и едва не проколол ногу, травмы удалось избежать лишь чудом.

Поделом вам!

Эта проблема бурно обсуждается в дачном чате. Пострадавшие рассказывают о «пойманных» саморезах, выкладывают чеки из шиномонтажки и пытаются призвать неуловимых вредителей к совести. Автовладельцы до сих пор не знают, кто подкладывает на дорогу саморезы, об этом им остается только догадываться путем несложных логических размышлений.

Вот с таким "сюрпризом" в колесе один из потерпевших ездил пару недель.

- Вероятно, это делает кто-то, у кого участок на первой улице и у кого нет машины. Но ведь никаких доказательств у нас нет. Тут даже камеры видеонаблюдения не помогут, ведь саморезы маленькие, и их можно бросить на дорогу совершенно незаметно. Так что не пойман – не вор, - вздыхает Кирилл.

Однако на днях очередное обсуждение этой проблемы в дачном чате приняло неожиданный поворот. Две дачницы открыто сделали заявление, от которого у многих садоводов буквально отвисла челюсть. Скриншоты переписки есть в распоряжении редакции.

- Уважаемые господа водители, а вы не задумывались, почему это с вами происходит на дороге по первой линии? Может, вы начнете с себя? Сбавите скорость, убавите музыку, закроете за собой ворота, и тогда никаких саморезов на дороге не будет! – написала Ирина К., участок которой расположен недалеко от ворот.

- А саморезы – они с искусственным интеллектом? – поинтересовался в ответ Александр. - Например, я лично вообще никогда не включаю музыку, а по территории СНТ еду со скоростью пешехода. Скажите, мои колеса в безопасности?

Стоит ли говорить, что этот вопрос остался без ответа? В процессе дальнейшего диалога градус недовольства садоводов с первой улицы только нарастал.

- Тогда и не войте, что вам колеса прокалывают, терпите! Мы ведь терпим ваш шум, пыль, скорость и все подобное! И нечего здесь сопли разводить и всякую чушь писать! Знаете, я очень рада, что есть хоть один человек, который может хоть рублём вас наказать за ваши проделки, – отрезала дачница Татьяна.

Странные сообщения стали появляться в чате СНТ.

Стоит сказать, что проезд, о котором идет речь, представляет собой грунтовую дорогу, засыпанную щебнем – разгоняться по такой больше 20 км/час не станет ни один здравомыслящий человек, ибо потом машину можно сразу сдавать в ремонт. Да и с громкой музыкой, как утверждают другие жильцы с первой улицы, редко кто ездит.

- У нас в основном водители если и нарушают общественный порядок, то это какие-то «заезжие» - как правило, грузовики или газели, - говорят они.

По словам пострадавших, заявление в полицию уже написано, зарегистрировано в органах внутренних дел, и сейчас по нему проводится проверка.

На дороге из щебня особо не разгонишься. Фото: Валерия МУРОМЦЕВА

КОМПЕТЕНТНО

Александр Дейч - юрист, автоэксперт:

«Очевидным является причинение имущественного вреда, потому что человек понимает, что его действия приводят к порче имущества. Но кроме всего прочего действия этого человека можно квалифицировать как покушение на жизнь и здоровье людей, потому что на скорости может произойти прокол колеса и как следствие - потеря управления автомобилем и ДТП. Если в ходе судебной экспертизы будет установлено, что данные действия могли повлечь последствия в виде причинения вреда и смерти по неосторожности, то административное дело может быть переквалифицировано в уголовное прямо в рамках судебного заседания».