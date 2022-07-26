Штамм коронавируса «Кентавр» приходит в Нижегородскую область

Штамм коронавируса «Кентавр» добрался до Нижегородской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый штамм коронавирусной инфекции «Кентавр» приходит в Нижегородскую область. Об этом рассказал министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

- Мы снова начали немного прибавлять в заболеваемости ковидом. В этот раз приходит штамм «Кентавр». Но не так все страшно. Болезнь чаще протекает в легкой форме острого респираторного заболевания верхних дыхательных путей, симптомы проходят через 3-4 дня, - рассказал министр.

«Кентавр» - это субвариант уже известного всем «Омикрона», а назван он так, потому что это гибрид двух мутировавших подвариантов. Подхватившие «Кентавра» люди испытывают общее недомогание, у них повышается температура, начинает «ломать» тело и появляется насморк. Также в числе симптомов этого штамма – потеря обоняния и кишечные расстройства.

Данная болезнь, как правило, не требует какого-то специфического лечения. Специалисты рекомендуют принимать жаропонижающие препараты при повышении температуры более 38 градусов, а также пить как можно больше теплой воды.

Напомним, за минувшие сутки в Нижегородской области зарегистрировано 64 новых случая заболеваний коронавирусной инфекцией.