Всплески тепла и кислотные росы: Синоптики рассказали, каким будет август в Нижегородской области

Месячное количество осадков предполагается около нормы. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Лето, казалось, только недавно началось, а посмотришь на календарь и понимаешь, что уже прошло больше его половины. Ещё немного и наступит последний месяц этого яркого и незабываемого времени года. Каким же выдастся август? Принесёт ли он с собой больше солнечных и теплых деньков?

В первую неделю августа температура воздуха составит +19…+27 градусов, и дожди будут лить практически каждый день, а 3 августа и вовсе возможна гроза. Однако уже на второй неделе погода немного успокоится, осадки всё ещё будут выпадать, но уже не с такой силой и периодичностью. Как сообщает сервис «Gismeteo», в дневные часы будет по-прежнему жарко.

Вторая половина месяца будет столь же непредсказуемой. Температура воздуха будет колебаться от +16 до +22 градусов. В период с 16 по 25 августа ливни понемногу прекратятся.

– Август теплее предполагается. Первая часть месяца чаще всего поддерживает эстафету июльскую, поэтому сохранится такой летний режим, – рассказала «КП - Нижний Новгород» начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра - пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

По предварительному прогнозу синоптика, по новым нормам среднемесячная температура воздуха по Нижегородской области обычно колеблется от 16 до 18 градусов, но в этом году будет на один градус выше. Месячное количество осадков предполагается около нормы (55-70 миллиметров).

– Это конечно не такой большой диапазон как в июле, но, тем не менее, они часто идут в виде ливней – это летние осадки, – подчеркнула Ольга Мокеева.

По словам эксперта, в августе ожидаются всплески тепла, а вот говорить о том, что ночи будут гораздо холоднее, не приходится. Однако стоит помнить, что август это тот месяц, когда уже могут отмечаться заморозки.

– В августе часто устанавливается антициклон. Днем идёт интенсивный прогрев воздуха и даже за 30 градусов, но ночи из-за этого страдают, так как интенсивная отдача идет от земли в воздух, космос, поэтому и выхолаживание. И тут даже не росы появляются, а кислотные росы, атмосфера загрязнена же, – добавила пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

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