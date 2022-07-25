Неизведанные места нижегородского края: Усадьба Гомулина в Павлове. ФОТО: Павловский краеведческий музей

Высокие башенки, красивые ворота и изящные портики – все это стало визитной карточкой изысканной усадьбы купца Василия Гомулина. Когда-то его предки были крепостными крестьянами князей Шереметевых, а потом его владения могли поспорить с княжескими хоромами. Полюбоваться этой усадьбой, стоящей на высоком берегу Оки в Павлове, до сих пор съезжаются туристы со всей Нижегородской области.

История

Купец Василий Илларионович Гомулин происходил из рода крепостных крестьян, принадлежавших князю Шереметевых. Однако в XIX веке они занялись купеческим делом – начали торговать павловскими ножами, замками, инструментами. Слава об их качестве разносилась по всей стране, принеся им нешуточные богатства. Унаследовав доброе купеческое имя и торговые лавки, Василий Илларионович преумножил все богатства. И вскоре стал одним из самых известных купцов в округе. На вырученные от торговли деньги он построил красивейшую усадьбу на берегу Оки.

Строительство этой усадьбы окутано тайнами. К примеру, до сих пор неизвестно имя ее архитектора. Однако, по легенде, его приглашали из самой Москвы. Как бы то ни было, усадьба получилась восхитительной – с кружевной лепниной, шпилями и башенками.

Сама усадьба по стилю относится к эклектике – в ней заметны детали самых разных стилей. Здание из красного кирпича украшает белая лепнина и многочисленные металлические детали. Внутренние детали впечатляют еще больше – паркетные полы, стены с лепниной, изящная резьба и большая изразцовая печь.

Легенды

Несмотря на внешнюю красоту, эта усадьба не принесла счастья своим владельцам. Их единственный ребенок умер еще в младенчестве, а сам купец умер в 53 года от чахотки. Унаследовавшая усадьбу его супруга вскоре вышла замуж за их молодого приказчика. Он был моложе своей избранницы на 15 лет. Злые языки утверждали, что он женился на ней исключительно ради богатства. Однако даже когда после революции у них отобрали и усадьбу, и все деньги, он ее не бросил. Вместе они поселились у ее бедных родственников.

Что посмотреть

- Сейчас усадьба состоит из жилого дома, флигеля и каретного сарая. Все это окружено кирпичной стеной с кованными ажурными воротами. Еще более впечатляющая картина внутри - второй этаж потрясает резным декором, наборным паркетом и великолепными видами на заокские дали. Резные двери украшают морды львов, причем их выражение меняется в течение дня. Когда двери закрыты, то вид у львов весьма недружелюбный, но стоит их открыть – мордочки мило улыбаются гостям.

- Сейчас в здании усадьбы располагается Павловский краеведческий музей. Сейчас здесь собрано свыше 20 тысяч экспонатов. Немалую часть из них составляют изделия из металла. Самый большой замок из коллекции весит 50 килограммов, а самый маленький – 9 граммов. Здесь же можно увидеть механическую блоху, обутую в платиновые лапти. Стоит завести ее ключиком, как она принимается танцевать по наковальне.

Как добраться?

Учитывая, что усадьба находится в самом Павлове, добраться туда довольно легко. Можно доехать на автомобиле по дороге Нижний Новгород – Павлово или на пригородном автобусе до Павлова.