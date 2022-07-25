Новая волна жары накрыла Нижегородскую область под конец июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новая волна настоящего летнего зноя накрыла Нижегородскую область на последней неделе июля. В ближайшие дни ожидается теплая погода с температурой в пределах +25…+29 градусов.

Согласно сервису «Яндекс. Погода», в понедельник в Нижнем Новгороде сохранится облачная с прояснениями погода с температурой воздуха +28, но ощущаться они будут как все +31. Вечером, возможно, пройдет небольшой дождь, который принесет немного свежести. Ночью также ожидается теплая погода до +19 градусов. Ветер при этом минимальный, менее 1 метра в секунду.

Вторник обещает стать самым теплым днем на этой неделе: воздух прогреется до +29 градусов, которые из-за сильного пекла и отсутствия ветра будут ощущаться как +32. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков.

В среду ожидается примерно такая же погода без осадков, а ночью станет еще теплее: даже в ночные часы столбики термометров не опустятся ниже отметки в +20 градусов.

В четверг с юго-востока подует небольшой ветерок, ожидается переменная облачность, без осадков, термометры покажут +28 градусов днем и +21 – ночью.

В пятницу ветер поменяет направление на западное и принесет в Нижний Новгород тучи и дожди. Будет пасмурная погода и посвежеет до +25 градусов днем и до +18 – в ночные часы.

В выходные жара спадет: в субботу и воскресенье синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков, температура воздуха +22…+24 градуса.