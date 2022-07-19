ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 40».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская клиническая больница №40 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода» является одним из самых крупных медицинских учреждений на территории Автозаводского района, мы принимаем пациентов со всего города с 1966 года.

Единственное учреждение здравоохранения в г. Нижнем Новгороде объединившее в себе многопрофильный стационар, областной перинатальный центр, женскую консультацию, детскую поликлинику, взрослую поликлинику и является клинической базой кафедры хирургии Центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Нижегородской государственной медицинской академии, которая работает на базе больницы со дня ее открытия.

Наша функциональная особенность — прием пациентов практически с любой патологией в экстренных случаях в круглосуточном режиме.

В отделениях клиники оказывается медицинская помощь по следующим направлениям:

- Абдоминальная хирургия - все виды оперативных малоинвазивных вмешательств на желудочно-кишечном тракте, в том числе реконструктивные -реконструктивные, бариатрические операции при морбидном ожирении, пункционные вмешательства под ультразвуковой навигацией, протезирующие операции при грыжах брюшной стенки, малоинвазивные операции при прободных язвах, при патологии терминального отдела холедоха и холедохлитиазе - ХДА из минидоступа, проводятся операции при эутиреоидном токсическом зобе и кистах шеи.

- Сосудистая хирургия – на базе клиники функционирует городской флебологический центр - все виды флебэктомий, реконструктивные операции при постромботической болезни нижних конечностей.

- Колопроктология и гнойная хирургия выполняем следующие виды оперативных вмешательств - при хроническом колостазе и воспалении толстой кишки (язвенной болезни Крона), выполняются операции LIFT при сложных свищах прямой кишки, дезартеризация геморроидальных узлов с лифтингом и мукопексией (операция HAL-RAR), проводятся операции реваскулиризирующей остеоперфорации при синдроме диабетической стопы, также широко внедрены оперативные вмешательства такие как как мезоректумэктомия, расширенная латеральная лимфаденэктомия при онкологических заболеваниях прямой кишки, нервносберегающие и сфинктеросберегающие операции при онкологических заболеваниях прямой кишки.

- Нейрохирургия - транспедикулярная фиксация позвоночника, микрохирургическое удаление грыж межпозвонковых дисков, реконструктивные и восстановительные операции на периферических нервах, малоинвазивные операции при хронических внутричерепных гематомах, пластические операции по замещению дефектов костей свода черепа, дерецепция дугоотросчатых суставов при выраженном болевом синдроме при дегенеративно-дистрофических заболеваниях позвоночника.

- Травматология и ортопедия - основные виды остеосинтеза переломов, эндопротезирование крупных суставов, реконструктивные операции при патологии стоп, малоинвазивные артроскопические оперативные вмешательства на коленном и плечевом суставе, протез синовиальной жидкости при артрозах (внутрисуставное введение гиалуроновой кислоты).

- Урология - все виды оперативных вмешательств при мочекаменной болезни, заболевании почек, различных видов новообразований, заболевании мужских половых органов, врожденных аномалий развития органов мочеполовой системы, (ТУР простаты, мочевого пузыря).

- Акушерство и Гинекология – на базе областного перинатального центра оказывающего круглосуточную плановую и экстренную специализированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную предлагаем различные программы ведения беременности, родовспоможения, индивидуальное наблюдение женщины в послеродовом периоде, патронажа детей до года. Медицинская помощь оказывается ведущими специалистами города и области.

В августе 2021г на базе нашей клиники открыто

- Гинекологическое отделение - оказывающее квалифицированную помощь, направленную на профилактику, лечение и медицинскую реабилитацию женщин при акушерской патологии до 22х недель беременности, а также в послеродовом периоде; также оказывает полный спектр медицинских услуг по:

- лечению гинекологической патологии с использованием малоинвазивных и лапароскопических операций, позволяющих достичь быстрой реабилитации и эстетического эффекта;

- выполнению органосохраняющих операций при всех видах доброкачественных новообразований, позволяющих сохранить репродуктивную функцию у молодых пациенток;

-диагностике и лечению бесплодия, ведение пациенток с осложнениями ВРТ;

-восстановлению здоровья и качества жизни женщины при сексуальной дисфункции после родов, пролапсе тазовых органов, используя новейшие малоинвазивные технологии.

В больнице и ее структурных подразделениях созданы все необходимые условия для оказания своевременной помощи больным и качественного их лечения. Здесь уверенно используются и совершенствуются традиционные методики, активно внедряются новейшие медицинские технологии. Повсеместно осваивается современное диагностическое оборудование.

Городская больница № 40 — клиническая база широкого профиля, где современные научные разработки и методики применяются на практике. Дорогим достоянием клиники является высокий профессионализм врачей и среднего медицинского персонала, преданность делу, самоотверженность, чуткость и внимание, что позволяет при минимальном сроке госпитализации достичь максимальной эффективности лечения.

Мы работаем с Вами и для Вас!

КОНТАКТЫ

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 40 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода»

г. Нижний Новгород, Ул. Героя Смирнова, д. 71

Тел. регистратуры: 217-63-43

Тел. платных услуг: +7-951-911-70-76

Официальный сайт: http://www.nngkb40.ru

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