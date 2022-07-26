«Уедет вся эта арка на фуре»: Очередной грузовик застрял под Чкаловской лестницей в Нижнем Новгороде

Фура застряла 25 июля. Фото: телеграм-канал "Нижний 1".

Арку под Чкаловской лестницей в Нижнем Новгороде можно, пожалуй, назвать заколдованным местом, ведь от раза к разу грузовики и фуры пытаются проехать в тоннеле под достопримечательностью и застревают. Это место поразительным образом притягивает к себе крупногабаритные транспортные средства, несмотря на дорожный знак, предупреждающий об опасности.

В очередной раз знак «Ограничение высоты 2,5 метра» проигнорировали 25 июля – водитель фуры то ли отвлёкся, то ли визуально не смог оценить того, что его «ласточка» не убирается под аркой, и, как итог, притерся кузовом к своду арки Чкаловской лестницы.

Вид с другой стороны. Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

Нижегородцы на такую глупость уже реагируют с юмором, особенно, если учесть, что видят такое не впервой. В интернете многие уже обсудили случившееся и отметили, что для грузовых машин слева предусмотрен объезд.

– Как-нибудь уедет вся эта арка на фуре! – подметил местный житель Сергей Швецов.

– Нужно табличку повесить – спускайте колёса, – пошутил нижегородец Алексей Кострулин.

– Да с тех пор как существует эта арка, в ней раз в неделю по любому кто-то застревает, водители просто не следят за знаками, засматриваются на достопримечательности, реку, набережную, кораблик, и бац... Крыши нет у фургона, – написал пользователь Андрей Дарвид.

С завидной регулярностью фуры застревают под Чкаловской лестницей. Например, достопримечательность "корябали" в мае и октябре 2017 года, а также в августе 2016 года.

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