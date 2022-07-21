«Этот пёс сделал мне карьеру»: В Нижний Новгород съехались самые опытные кинологи страны

В конкурсе принимают участие специалисты из 72 регионов страны. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Мокрые носы, преданные глаза и море обаяния – всего этого было с избытком на первом Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди кинологов МВД. На соревнования в Нижний Новгород съехались 72 пушистых копа из самых разных уголков страны. В течение трех дней им предстояло показать всё, на что они способны: ловко искать наркотики и взрывчатку, быстро находить похищенные вещи, ориентироваться на местности и задерживать опасных преступников. «Комсомолка» оценила, как со всем этим справились пушистые стражи порядка.

У каждой собаки свой профиль деятельности. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Такая хвостатая орава ещё издалека привлекает к себе внимание. Одни собаки крутятся вокруг ног хозяев – мол, «Погладь меня, я тут». Другие прыгают прямо на ручки кинологов – так сильно хочется поиграть. Есть и те хвостатые полицейские, которые слишком разнервничались из-за обилия незнакомых запахов.

Кинологи стараются поддержать своих хвостатых напарников. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Ну же, успокойся, ты чего вдруг? – интересуется у своей собаки один из кинологов, мягко почёсывая её за ушком. Та в ответ лишь поскуливает и нетерпеливо крутится на месте, оглядывая окружающих.

По традиции больше всего среди пушистых стражей порядка овчарок. Также в косматой толпе можно увидеть ретриверов и двух лабрадоров – белого и чёрного. Чтобы продемонстрировать все свои навыки, вся эта компания собралась в лесополосе на окраине города. Сюда специалисты-кинологи и их четвероногие напарники прибыли единым скопом, однако недалеко от большого поля разбрелись кто куда.

Поиск взрывчатки, наркотиков и взятие следа. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– На месте одновременно смогут работать только три собаки. Это сделано специально, чтобы все были в равных условиях и собаки не нервничали и не отвлекались от работы, – объясняет один из специалистов. – Одни приходят, тестируются, уходят. Им на смену в это время приходят другие.

Поиск взрывчатки, наркотиков и взятие следа

Вместе с первыми участниками мы продвигаемся дальше. Для проведения состязаний тут уже всё подготовлено: огорожены три отдельные территории, а на участках уже ожидают члены жюри.

Собаки ещё издалека привлекают к себе внимание. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Как выяснилось, у каждой собаки свой профиль деятельности, поэтому и задания у них будут разные. Одним необходимо будет провести поиск по следу, другим найти наркотические средства, а третьим придётся обозначить взрывчатые вещества. Время на всё про всё ограничено.

Собак проверяют на большом поле в лесу. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Первопроходцем в тестировании по поиску наркотических средств становится овчарка по кличке Альма, со дня на день ей стукнет четыре года. К заданию она подходит со знанием дела, исследует местность и несколько раз зависает на определённых участках, указывая носом на источник запаха. Шесть минут проносятся незаметно и вот кинолог вместе со своей четвероногой напарницей стоят рядом с нами и делятся впечатлениями.

– Мы всегда выходим на дело с холодной головой, позитивом и большой мотивацией.Она знает свою работу, я знаю свою работу, поэтому у нас всё слажено. Однако стоит понимать, что если для нас с вами подобные поиски – это всё серьезно, то собака это воспринимает как игру, – рассказывает инспектор-кинолог из города Дмитров Московской области Денис Грэдинар.– Мы обнаружили три имитатора наркотиков, но результаты пока не говорят. Даже неизвестно, сколько всего было сделано условных закладок.

Альма. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Полицейские-кинологи вместе с хвостатыми помощниками в хорошем темпе сменяют друг друга, но результаты у всех разные. Кто-то покидает поле с улыбками на лице, а для кого-то день не задался. Разговаривать с журналистами решаются тоже немногие.

Собаки особого назначения

И вот сквозь небольшое болотце, которое образовалось на поле после минувших сильных ливней, к журналистам приближается кинолог с немецкой овчаркой. Оба выглядят довольными: мужчина улыбается, а хвостатый грызёт резиновый мячик с канатом. Их дружная пара участвовала в поиске следов по запаху на участке шириной в 10 метров и длиной в 40 метров.

– Я думаю, что мы справились удовлетворительно. Нашли две вещи из трёх, всё-таки это хороший результат. После этого собака получила поощрение в виде апорта. Это игровая мотивация, она подходит моей собаке больше всего. Движение, кураж, адреналин – это то, что обеспечивает его положительными эмоциями, – поделился инспектор-кинолог ЦКС МВД России по Липецкой области Евгений Давлетбаев.

Евгений и Френд. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Его четвероногому напарнику по кличке Френд (друг) в сентябре исполнится восемь лет, пёс этот очень игривый, социализированный, контактный и добрый. Вместе с Евгением Френд живёт и работает с полутора лет, именно с ним кинолог проходил обучение в школе служебного собаководства. Тогда совместно им удалось показать хорошие результаты, и теперь они применяют приобретенные навыки на практике.

– Мы помогаем людям, попавшим в беду. Ведем поиск без вести пропавших, собака также хорошо себя показала и по убийствам, – рассказывает Евгений Давлетбаев.– Вообще, собака у меня всегда в тонусе и раз за разом преодолевает большие расстояния. Например, как-то искали пропавшего ребёнка в городе, Френдпрошел 7-8 километров до точки откуда потом малыша нашли по камерам. Могу честно сказать, что этот пёс сделал мне карьеру.

Тем не менее, по документам предельный срок службы для собак составляет восемь лет, а это значит, что, вероятно, Френд скоро уйдёт на пенсию.

Френд. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Иногда при достижении восьмилетнего возраста собак тестируют и, если у неё высокий уровень навыков и качеств, а также хорошее здоровье, то ей позволяют служить дальше, – объясняет инспектор-кинолог ЦКС МВД России по Липецкой области Евгений Давлетбаев.–Если мне начальство скажет, что пора Френду отдохнуть, а мне надо готовить новую собаку, то ничего не поделать.

И всё же бросать своего верного друга Евгений не намерен и после того, как служба собаки будет закончена, он оставит её у себя, тем более условия позволяют – у кинолога есть свой дом.

По традиции больше всего среди пушистых стражей порядка овчарок. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

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