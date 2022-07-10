В ННГУ создали алюминиевые сплавы с рекордной сверхпластичностью Фото: Университет им. Н.И. Лобачевского

Физики Университета Лобачевского создали алюминиевые сплавы с рекордной сверхпластичностью, которые могут применяться в машиностроении и электротехнике. Об этом сообщает пресс-служба ННГУ им. Н. И. Лобачевского.

Сверхпластичная штамповка позволяет изготавливать металлические изделия сложной формы за несколько секунд, избегая при этом потерь материала, чего нельзя добиться методами традиционной механической обработки.

Введение в сплав скандия приводит при сверхпластичности к образованию крупных пор, которые могут спровоцировать преждевременное разрушение сплава. Эти поры возникают на крупных частицах игольчатой формы, образующихся при повышенных температурах.

- Чтобы избежать этого нежелательного эффекта, мы провели предварительный низкотемпературный отжиг сплавов, после него наночастицы приобретают сферическую форму. Эта технология позволила создать алюминиевые сплавы с лучшими характеристиками сверхпластичности, - добавил заведующий лабораторий диагностики материалов Научно-исследовательского физико-технического института Алексей Нохрин.

Ранее сообщалось, что мобильное приложение для диагностики эмоционального выгорания разработали ученые в ННГУ. Психофизиологи рассчитывают, что разработка станет новым шагом в преодолении синдрома эмоционального выгорания.

Стоит отметить, важность данной разработки, так как именно ранняя диагностика позволяет провести профилактику переутомления, стресса, а также депрессии.

Приложение диагностирует четыре состояния: блаженство-релаксация, мобилизация, раздражение и утомление-истощение.