Прицеп с сеном загорелся из-за непотушенного окурка в Кстовском районе 9 июля

Прицеп с сеном загорелся в Котовском районе 9 июля Фото: группа ВКонтакте «Нижний Новгород Без Цензуры»

Прицеп с сеном загорелся из-за непотушенного окурка в Кстовском районе Нижегородской области в субботу, 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Происшествие произошло в районе 470 км трассы М-7 в Кстовском районе.

Так, сообщение о возгорании поступило в 16:03 по московскому времени. На месте пожара работало 2 единицы техники и 8 человек личного состава МЧС.

Прицеп с сеном загорелся в Кстовском районе 9 июля Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Известно, что в 16.36 пожар площадью 30 кв. метров был полностью ликвидирован.

- Во время движения у автомобиля КАМАЗ загорелся прицеп с сеном. В результате пожара сено сгорело, прицеп обгорел, - уточнили в ведомстве.

Прицеп с сеном загорелся в Кстовском районе 9 июля Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - попадание окурка в кузов прицепа автомобиля.

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