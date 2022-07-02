Квартира загорелась на Московском шоссе в Нижнем Новгороде 2 июля Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Квартира загорелась на Московском шоссе в Нижнем Новгороде в субботу, 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Происшествие произошло в 5-ти этажном 3-х подъездном жилом доме по адресу Московское шоссе, 179.

Так, сообщение о возгорании поступило в 11:50 по московскому времени. На момент прибытия сотрудников уже было задымление на 2 и 3 этажах дома.

Квартира загорелась на Московском шоссе в Нижнем Новгороде 2 июля Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Известно, что в 12.00 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 5 кв метров.

- Горело имущество в квартире. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, - уточнили в ведомстве.

В 12:30 объявлена ликвидация последствий пожара на площади 5 кв метров.

Квартира загорелась на Московском шоссе в Нижнем Новгороде 2 июля Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В ГУ МЧС России по Нижегородской области пояснили, что пожар произошёл на балконе. Силами пожарно-спасательных подразделений эвакуированы 15 жильцов дома, в том числе 5 детей.

Остальные подробности и причина пожара устанавливаются.

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