Граффити с портретом Юрия Шатунова появилось в Дзержинске Нижегородской области Фото: группа Вконтакте "НижниЙ Новгород Без цензуры"

Граффити с портретом Юрия Шатунова появилось в Дзержинске на стене стадиона «Капролактамовец». Соответствующими фотографиями поделились нижегородцы в социальных сетях.

Стоит отметить, что автором данной работы стал нижегородский художник Дмитрий Захаров.

Напомним, что 23 июня 2022 года пришла шокирующая новость – от обширного инфаркта умер певец Юрий Шатунов. Экс-солист группы «Ласковый май» умер в автомобиле скорой помощи. Ему было 48 лет.

В апреле 2022 года Юрий Шатунов собрал зал Крокус Сити Холла, а в мае и июне находился в гастрольном туре по Центральной части России и Подмосковью. График у певца был плотный: каждые два-три дня — концерт в одном из городов. В своем Ютуб-канале он активно анонсировал тур и в его завершении обещал сюрприз для москвичей.

Последним выступлением певца стал концерт 19 июня 2022 года в Люберцах и 20 июня 2022 года в Подольске. Во время почти трехчасовых выступлений с «живым» звуком Юрий Шатунов пел свои хиты «Белые розы», «Седая ночь» и многие другие, а также новые песни. Как обычно на своих концертах, артист общался со зрителями и отвечал на записки из зала.