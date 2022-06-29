Экс-губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву исполнилось 75 лет Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Экс-губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву сегодня, 29 июня, исполнилось 75 лет.

Особо нижегородцы ему за то, что он довел до ума долгострои: цирк, планетарий, метромост. Кроме того, Валерий Шанцев активно занимался строительством дорог. Как известно, Нижний Новгород – чуть ли не единственный мегаполис, у которого долгое время не было объездных трасс. Теперь такая трасса есть – в сентябре прошлого года была введена третья очередь Южного обхода.

Также во время его губернаторства бюджетная обеспеченность на одного жителя области выросла более чем в 3 раза, зарплаты приблизились к среднероссийскому уровню, а доля населения с доходами ниже прожиточного минимума сократилась с 20,4 до 13,6%. В 2016 году доля неимущих составила и того меньше - 11,7%.

Одновременно идет активное развитие метрополитена – после долгого перерыва в Нижнем Новгороде была построена станция метро "Горьковская".

Однако многие эксперты ставят в укор губернатору то, что он так и не смог навести порядок в политической жизни Нижнего Новгорода.

Напомним, что 26 сентября 2017 года Валерий Павлинович официально сообщил о своей отставке. Соответствующий указ подписал президент России. После этого Шанцев заявил, что уходить на пенсию в прямом смысле слова не намерен.