Положение о проведении конкурса «Клиника года – 2022 в Нижнем Новгороде»

1. Основные положения

Главное свидетельство профессиональной работы и успешного развития любого медицинского учреждения – это мнение и выбор пациентов. Чтобы определить наиболее эффективно работающие учреждения здравоохранения, по мнению жителей Нижегородской области, «Комсомольская правда» проводит ежегодный конкурс «Клиника года-2022 в Нижнем Новгороде» на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Одна из главных целей проекта – сделать сферу медицины более открытой и понятной для каждого жителя региона, узнать, какие клиники пользуются доверием горожан и уважением экспертов.

1.1. Конкурс «Клиника года» проводится на сайте «Комсомольская правда» (https://www.nnov.kp.ru/) в период с 1 июля 2022 г. по 23 сентября 2022 г. По итогам конкурса, 29 сентября 2022 г. состоится церемония награждения, вручение памятных дипломов победителям и призерам конкурса.

1.2. Организатор: «Комсомольская правда - Нижний Новгород», адрес: город Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 151.

1.3. Конкурс не преследует цели продвижения товаров и услуг на рынке, проводится с целью информирования жителей г. Нижний Новгород и Нижегородской области об уровне здравоохранения региона.

1.4. Конкурс представляет собой специальный раздел на сайте https://www.nnov.kp.ru/, где публикуется информация о медицинских учреждениях Нижегородской области (статьи, видео, фото репортажи, визитная карточка, и др.). Выбор лучшего медицинского учреждения осуществляется жителями Нижнего Новгорода и Нижегородской области открытым голосованием по номинациям (возможны изменения в номинациях):

НОМИНАЦИИ

1) Лучшая многопрофильная клиника

2) Бережливые технологии в работе детской поликлиники

3) Красота без границ

4) Услуги в репродуктивной и перинатальной медицины

5) Лучший центр полного комплекса услуг в акушерстве и гинекологии

6) Реабилитация и физиотерапия

7) Лучшая клиника семейного здоровья

8) Открытие года

9) Номинация «Врач года»

10) Высокая оценка профессионализма и стандартов работы в сфере стоматологии

11) Лучшая стоматологическая клиника

12) Клиника с оптимальным сочетанием «Цена-качество»

13) Лучшая клиника по лечению варикозного расширения вен

14) Лучший межрайонный центр амбулаторной онкологической помощи

15) Лучшая клиника в области травматологии и ортопедии

16)Лучший медицинский центр по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями

17) Лучший специализированный медицинский центр лазерной микрохирургии глаза

18)Лучшая клиника комплексного подхода в области красоты и здоровья

19)Лучшая клиника по лечению позвоночника и суставов

20) Лучшее лечебно-профилактическое учреждение

21)Лучший лечебно-диагностический центр

22)Лучшая клиника высокотехнологичной медицинской помощи

23) Лучшая клиника по оказанию диагностических услуг в сфере МРТ, КТ и маммографии

24) Пропаганда здорового образа жизни

25) Многопрофильное медицинское учреждение с богатой историей и современными технологиями

26) Лучший специализированный медицинский центр

27) Клиника с лучшим сервисом

28) Высокие стандарты в медицине, вклад в женское здоровье

29) Лучшая клиника в области флебологии

30) Услуги в области дерматовенерологии

31) Лучший межрайонный реабелитационный центр

32) Лучшая клиника по лечению сердечно-сосудистых заболеваний

33) Лучшая клиника высокотехнологичной медицинской помощи в перинатологии

2. Цели и задачи конкурса

- показать срез общественного мнения, какие медицинские учреждения пользуются доверием жителей Нижегородской области;

- привлечь внимание к системе здравоохранения в Нижнем Новгороде и Нижегородской области;

- стимулировать повышения качества лечебного процесса в лечебных учреждениях;

- стимулировать разработку и внедрение новых медицинских технологий;

- развивать новые формы профессионального общения.

- по результатам конкурса информировать граждан о лучших медицинских учреждениях Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

3. Участники конкурса.

3.1. В конкурсе могут принимать участие как государственные, так и муниципальные и частные клиники Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Конкурсанты принимают участие в народном голосовании проекта «Клиника года-2022» на сайте https://www.nnov.kp.ru/ в номинациях.

3.2. Лучшие медицинские учреждения в номинациях конкурса «Клиника года» выбираются по оценкам жителей г. Нижний Новгород и Нижегородской области. Посетитель в сутки может проголосовать за одного участника в каждой номинации. В случае накрутки голосов техническая служба проведет проверку и участники будут сняты с голосования.

3.3. Участники в номинациях подобраны по итогам мониторинга оценок и отзывов от посетителей на интернет-ресурсах Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Участники, не вошедшие в списки номинаций, могут подать заявку на добавление в одну из номинаций на электронную почту tatiana.kalashnikova@phkp.ru, указав название медицинского учреждения, номинацию, контактное лицо и приложив скан лицензии.

3.4. К участию в конкурсе не допускаются учреждения здравоохранения, осуществляющие свою деятельность без лицензии.

Информационные партнеры: ежедневная газета «Комсомольская программа», сайт https://www.nnov.kp.ru/.