ГБУЗ НО «Дзержинский перинатальный центр»

Главное здание Дзержинского перинатального центра.

Первый пациент Дзержинского перинатального центра родился 10 августа 2015 года. Это был прекрасный здоровый мальчик. За это время в стенах центра появилось на свет более 26000 тысяч детей.

Перинатальный центр – это учреждение 3-го уровня, которое оказывает специализированную гинекологическую, акушерскую и неонатологическую помощь женщинам из 26 районов – от юго-запада до северо-запада Нижегородской области и жителям г.о. города Дзержинск. В структуру центра входит и амбулаторный, и стационарный блок. Здесь женщины получают консультативно-диагностическую помощь, определяется тактика ведения беременности,а в дальнейшем в условиях стационара происходит родоразрешение.

Родовой бокс.

Перинатальный центр предусматривает концентрацию пациенток с тяжелым течением беременности, с высокой степенью перинатального и акушерского риска. Поэтому здесь сконцентрированы все современные и эффективные технологии, которые обеспечивают благоприятный исход беременности, имеющей осложнения как со стороны матери, так и со стороны плода.

Перинатальные технологии начинаются еще на амбулаторном этапе. В первую очередь, это семейно-ориентированные методики, потому что в центре активно привлекают к наблюдению за течением беременности семью, прежде всего отца.

Если говорить об акушерских технологиях, то они связаны с оказанием медицинской помощи при вынашивании беременности, при критических ситуациях во время беременности или родов.При критических ситуациях целью команды профессионалов является – спасти жизни, сохранить и восстановить функции органов, провести реабилитацию и подготовить к последующей беременности.

Один из главных разделов работы центра – неонатология (медицинская помощь новорожденным детям). В центре концентрируются преждевременные роды, таким образом рождаются дети с экстремально низкой массой тела (до 1 кг) или с очень низкой массой тела (до 1,5 кг), данный вид помощи представлен двумя этапами.

Кювезы в отделении реанимации-чудо современной техники.

Первый – реанимация и интенсивная терапия, второй – этап восстановительного лечения. Уникальность неонатологической помощи в центре – «открытая реанимация» и совместное пребывание матери с ребенком. Именно материнский уход и грудное вскармливание являются важным элементом в лечении и развитии новорожденного ребенка независимо от его гестационного возраста и массы при рождении.

Таким детям применяются высокотехнологичные современные технологии– заместительная терапия, неинвазивная аппаратная вентиляция, постановка катетера для доступа лекарственного препарата к сердцу или другому органу. Выхаживать малышей помогает «умная» аппаратура. Кювезы в отделении реанимации – чудо современной техники, закрытая система, где соблюдены все условия влажности, тепла, встроены весы, чтобы не было лишних перемещений ребенка. Аппаратура способна исключить человеческий фактор: вовремя увидев снижение уровня кислорода в крови, она сама решает, в какой концентрации подать кислород ребенку. В реанимационных залах через специальные станции задается скорость введения и дозы введения лекарств, необходимые для данного пациента.

«Открытая реанимация».

Только в нашем центре применяется уникальная методика –гипотермия.

Детей, рожденных в критическом состоянии, помещают не в кювез для согревания, а, наоборот, в среду для охлаждения. Тем самым сохраняется мозговая ткань, не развиваются осложнения.

Нельзя не сказать о технологиях, применяемых в гинекологической клинике. Сегодня благодаря высокотехнологичным методикам, наличию современной аппаратуры удается сберечь здоровье женщины, а порой и восстановить ее репродуктивное здоровье путем проведения реконструктивных операций.

То, что делается сегодня, еще вчера было невозможным. В перинатальных центрах спасают детей и женщин, у которых в прошлом просто не было шансов. Во всем мире концентрируют тяжелых пациентов там, где специалисты уже имеют большой опыт работы с самыми безнадежными, казалось бы, случаями. Жизнь показывает, что это правильный подход.

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ГБУЗ НО «Дзержинский перинатальный центр»

НО, г. Дзержинск, пр. Циолковского, 89

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