«Ломал заборы, сносил сады»: Селевой поток сошел возле новой развязки в Нижнем Новгороде, затопив участки местных жителей

Селевой поток с развязки затопил садовые участки в Ольгине. ФОТО: КСТАТИ

Огромный селевой поток, сносящий на своем пути заборы, сады и грядки – увидев такую апокалиптическую картину на своих огородах, жители садового товарищества «Огонек» в Нижнем Новгороде глазам своим не поверили. В наших широтах селей отродясь не бывало, а теперь – не хуже, чем в каком-нибудь горном селении.

- Бушующий поток сломал забор, а потом вся эта масса хлынула в огороды, - рассказала местная жительница Марина Савченко журналистам программы «Кстати». – Все кусты, вся жимолость, все теплицы – все залито. Ступить нигде нельзя – я проваливаюсь по щиколотку. Высота грязи 7-10 сантиметров.

Пострадали не только огроды, но и садовые домики. Кое-где перекосило двери и фундамент, так что теперь в дома просто не попасть. Сами местные жители винят во всем новую развязку в Ольгине – дескать, при ее строительстве были нарушения в водоотведении.

- Все стоки аккумулирируются в огромных баках-отстойниках, а потом шлюзы открываются - и вода сбрасывается, - объясняет председатель садового товарищества Михаил Молодцов. - Она идет вниз по склону по Богородской трассе, а потом затапливает садовые участки.

С такой трактовкой событий в корне не согласны в главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

- В настоящее время отвод дождевых вод осуществляется по существующему кювету, проходящему по подошве насыпи автомобильной дороги Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород. Отводу воды частично препятствует въезд в сады, являющийся нелегальным примыканием к дороге, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве.

Впрочем, решить проблему там все же пообещали. Сделать это планируется в ходе строительства четвертой очереди дублера проспекта Гагарина

- В настоящее время завершается разработка проектной документации 4 очереди дублера пр. Гагарина, в состав которой входит транспортная развязка в двух уровнях на пересечении с автомобильной дорогой Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород на месте существующего съезда в ЖК «Новинки SmartCity», а также участок реконструкции от новой развязки до построенной развязки в деревне Ольгино, - рассказали в главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области. - Техническими решениями по реконструкции участка автомобильной дороги предусмотрено переустройство системы водоотвода со строительством дополнительных участков ливневой канализации, кюветов, лотков, быстротоков и иных мероприятий, полностью исключающих возможность попадания ливневых вод на территорию СНТ. Также будет сохранен и обустроен в твердом покрытии пожарный въезд в сады, на данный момент представляющий собой необустроенный грунтовый съезд.