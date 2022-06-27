Где искупаться в Нижнем Новгороде в июле 2022: Список разрешенных городских пляжей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Установившаяся в Нижнем Новгороде жара, наконец, помогла открытию настоящего пляжного сезона. На большинстве озер вода уже успела прогреться и гостеприимно ждет любителей летних купаний. Однако не везде купаться безопасно – по данным специалистов, пять озер Нижнего Новгорода оказались непригодны для купаний.

- Вода в пяти озёрах Нижнего Новгорода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, - заявили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области. – В частности, нарушения выявлены в озёрах Канавинского и Сормовского районов. В этом списке озеро Сортировочное (улица Архангельская), Мещерское озеро (Мещерский бульвар), озеро Больничное (у больницы № 39), озера Лунское и Светлоярское (пляжи на улицах Мокроусова и Гаугеля).

Одновременно с этим нижегородцы снова пожаловались на укусы церкарий на озере Земснаряд. Этого водоема нет в списке разрешенных, однако горожане все равно продолжают там купаться. Хоть и с риском для здоровья.

- Автозаводцы, хочу вас предупредить! На нашем озере Земснаряд, который находится около кафе «у озера», в воде опять та же самая зараза, что и в прошлом году! Черви церкарии, - пожаловалась нижегородка в социальных сетях. – Вчера мой ребёнок искупался в этом озере, а уже сегодня все тело покрылось красными шишками, которые похожи на укусы комаров.

Церкариоз по-другому называют зудом купальщика. Возбудителями этого заболевания являются личинки гельминтов-церкарий, которые паразитируют на водоплавающих птицах.

Основными симптомами церкариального дерматита являются сильный зуд, а также мелкие красные волдыри или прыщики. Чтобы избежать подобных сюрпризов, нижегородцам рекомендуют купаться только на проверенных водоемах, где регулярно проводятся лабораторные исследования.

- В этом году для отдыхающих будут открыты пляжные зоны на озере Силикатное, благоустроенные в 2021 году. Это было сделано в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода», - рассказали в городской администрации.

Продолжится эта работа и в 2022 году. В частности, в рамках этой муниципальной программы будет благоустроена пляжная зона на озере Сортировочное в конце улицы Архангельской в Канавинском районе. Все эти работы будут проводиться летом. На время производства работ этот пляж будет полностью закрыт для посетителей.

КОНКРЕТНО

На каких пляжах можно купаться?

Автозаводский район

- на озере парка культуры и отдыха на улице Смирнова

- на озере парке культуры и отдыха по проспекту Молодежный

- на озере в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода

Канавинский район

- на улице Архангельской

Ленинский район

- на озере Силикатном проспект Ленина, 19б

- на озере Силикатном проспект Ленина, 23

Приокский район

- на озере № 1 на Щелоковском хуторе

Советский район

- на озере № 3 на Щелоковском хуторе

Сормовский район

- на озере Пестичном в поселке Дубравном

Зоны отдыха:

- на реке Оке на улице Фучика (Автозаводский район)

- на реке Оке в затоне имени 24 лет Октября (Ленинский район)

- на реке Волге на набережной Гребного канала (Нижегородский район)

- на озере № 2 на Щелоковском хуторе (Советский район)