Где искупаться в Нижнем Новгороде в июле 2022: Список разрешенных городских пляжей.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Установившаяся в Нижнем Новгороде жара, наконец, помогла открытию настоящего пляжного сезона. На большинстве озер вода уже успела прогреться и гостеприимно ждет любителей летних купаний. Однако не везде купаться безопасно – по данным специалистов, пять озер Нижнего Новгорода оказались непригодны для купаний.
- Вода в пяти озёрах Нижнего Новгорода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, - заявили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области. – В частности, нарушения выявлены в озёрах Канавинского и Сормовского районов. В этом списке озеро Сортировочное (улица Архангельская), Мещерское озеро (Мещерский бульвар), озеро Больничное (у больницы № 39), озера Лунское и Светлоярское (пляжи на улицах Мокроусова и Гаугеля).
Одновременно с этим нижегородцы снова пожаловались на укусы церкарий на озере Земснаряд. Этого водоема нет в списке разрешенных, однако горожане все равно продолжают там купаться. Хоть и с риском для здоровья.
- Автозаводцы, хочу вас предупредить! На нашем озере Земснаряд, который находится около кафе «у озера», в воде опять та же самая зараза, что и в прошлом году! Черви церкарии, - пожаловалась нижегородка в социальных сетях. – Вчера мой ребёнок искупался в этом озере, а уже сегодня все тело покрылось красными шишками, которые похожи на укусы комаров.
Церкариоз по-другому называют зудом купальщика. Возбудителями этого заболевания являются личинки гельминтов-церкарий, которые паразитируют на водоплавающих птицах.
Основными симптомами церкариального дерматита являются сильный зуд, а также мелкие красные волдыри или прыщики. Чтобы избежать подобных сюрпризов, нижегородцам рекомендуют купаться только на проверенных водоемах, где регулярно проводятся лабораторные исследования.
- В этом году для отдыхающих будут открыты пляжные зоны на озере Силикатное, благоустроенные в 2021 году. Это было сделано в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода», - рассказали в городской администрации.
Продолжится эта работа и в 2022 году. В частности, в рамках этой муниципальной программы будет благоустроена пляжная зона на озере Сортировочное в конце улицы Архангельской в Канавинском районе. Все эти работы будут проводиться летом. На время производства работ этот пляж будет полностью закрыт для посетителей.
КОНКРЕТНО
На каких пляжах можно купаться?
Автозаводский район
- на озере парка культуры и отдыха на улице Смирнова
- на озере парке культуры и отдыха по проспекту Молодежный
- на озере в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода
Канавинский район
- на улице Архангельской
Ленинский район
- на озере Силикатном проспект Ленина, 19б
- на озере Силикатном проспект Ленина, 23
Приокский район
- на озере № 1 на Щелоковском хуторе
Советский район
- на озере № 3 на Щелоковском хуторе
Сормовский район
- на озере Пестичном в поселке Дубравном
Зоны отдыха:
- на реке Оке на улице Фучика (Автозаводский район)
- на реке Оке в затоне имени 24 лет Октября (Ленинский район)
- на реке Волге на набережной Гребного канала (Нижегородский район)
- на озере № 2 на Щелоковском хуторе (Советский район)