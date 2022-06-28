«Она к соседу похаживала»: 86-летний нижегородец из ревности пытался сжечь свою старушку-жену

Мужчину заключили под стражу до 20 августа 2022 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

История, достойная трагедии Уильяма Шекспира «Отелло», разыгралась в середине июня в одном из садоводческих товариществ Богородского района Нижегородской области. Там 86-летний пенсионер приревновал жену к соседу помоложе и решил избавиться от неё: запер дверь в дом и поджег его. Правда, 82-летняя нижегородка тоже оказалась не промах, она успела подняться на второй этаж и выпрыгнула из окна.

- Потерпевшая получила закрытый перелом правой бедренной кости и ожог дыхательных путей, - рассказали в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области. - Впоследствии женщине была вовремя оказана квалифицированная медицинская помощь.

Пенсионера задержали и опросили, выяснив, что стало мотивом для покушения на убийство своей супруги. Как оказалось, обвиняемый Юрий Петрович следил за женой и заподозрил её в измене, мол, просыпался в пять утра, а её нет.

- Она к соседу похаживала. Я даже проследил за ней пару раз, - рассказал журналистам «Кстати» пенсионер. - Да и я чувствовал, он приходит, а она, батюшки, вся в лице меняется. Сразу свежая и красивая делается, выпрямляется.

Фото: скрин из видео. Источник: программа "Кстати"

В один из вечеров между супружеской парой разгорелся конфликт, видимо, вновь на почве ревности. Первая мысль мужчины была покончить с собой.

- Я решил пойти на железную дорогу. Но не дошёл, трава большая и я с костылём застрял, потому вернулся, - вспоминает обвиняемый.

Тогда у мужчины возникла другая идея, со злости он решил сжечь дом вместе со своей женой. Правда, журналистам Юрий Петрович рассказал, что просто хотел избавиться от садового домика, чтобы жена в нём не жила, так как он строил его сам.

- Говорят, что он из бани наблюдал, как горит, злорадствовал, что, мол, вот жить хочешь, - поделился сосед семейной пары Сергей Крылов.

Сейчас же дедушке явно не до злорадства и не до смеха, ведь Богородский городской суд заключил его под стражу до 20 августа 2022 года. Нижегородцу на старости лет по вменяемой ему статье грозит срок до 15 лет лишения свободы.

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