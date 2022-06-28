«Это чистое небо?»: Нижегородцы приняли конденсационные следы от самолётов за химтрейлы

Настоящее волнение вызывали странные полосы на голубом небосводе. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде полным ходом идет реализация проекта «Чистое небо». Власти тщательно контролируют, как специалисты убирают с улиц неиспользуемые провода и прячут перетяжки под землю, и всё бы ничего, если бы не одно «но» - кабели и тросы воздушных линий электропередач местных жителей мало беспокоят. Настоящее волнение вызывают странные полосы на голубом небосводе. Как оказалось, некоторые люди всерьёз верят в теорию заговора о химтрейлах, согласно которой самолёты распыляют над городами химикаты и вредят местному населению.

Давление, влажность и температура влияют на то, каким будет конденсационный след. Фото: СОЦСЕТИ

– В моем детстве конденсационные следы от самолётов выглядели совсем иначе, не тянулись через все небо, не растягивались белыми разводами и не закрывали голубое небо и солнце бело-серой пеленой! – написала нижегородка Валентина.

След от самолета может стать облаком. Фото: СОЦСЕТИ

Так, в комментариях телеграм-канала мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева собрались десятки людей, присылающих фото так называемых «ядовитых полос» и жалующихся на гибель урожая и растений.

– Это только утром прислали в чаты из разных районов Нижнего Новгорода. Это чистое небо? Разберитесь с ними, пожалуйста, у всех проблемы с урожаем, – подчеркнула местная жительница Светлана Селезнёва.

Люди жалуются на погибающий урожай. Фото: СОЦСЕТИ

На снятых кадрах то тут, то там можно увидеть конденсационные следы, возникающие в атмосфере за движущимися самолётами. Некоторые из них довольно привычные и выглядят как обычная белая полоса, расчеркнувшая небо. Другие же из следов растянуты или изогнуты в необычной форме.

Некоторые следы растянуты или изогнуты. Фото: СОЦСЕТИ

Однако специалисты поспешили успокоить горожан, заявив, что на снимках запечатлены обычные следы от самолета и не более. Так, например, авиация может и вовсе не оставлять за собой белых полос в небе, такое происходит из-за разницы температур между нижними и высокими слоями атмосферы.

Это конденсационный след. Фото: СОЦСЕТИ

– На высоте воздух намного холоднее, поэтому, когда горячие струи пара, выходящие из двигателей самолётов, сталкиваются с низкими температурами воздуха, возникает белая дымка похожая на туман. Это и есть конденсационный след. Он, кстати, вполне может превращаться в перистые и перисто-кучевые облака, – объяснил «КП – Нижний Новгород» физик Игорь Сергеевич. – Давление, влажность и температура – это те факторы, которые влияют на то, каким будет конденсационный след, как долго он будет на небе и появится ли вообще.

Некоторые следы выглядят как обычные белые полосы. Фото: СОЦСЕТИ

По словам специалиста, белые полосы быстро исчезают с неба, если уровень влажности в атмосфере слишком низкий, однако чем выше влажность и ниже температура следы становятся шире, насыщеннее и длиннее.

Дымка возникает из-за разницы температур. Фото: СОЦСЕТИ

Ответы нашлись и насчёт пожелтевших растений. Как рассказала «Комсомолке» биолог Галина Васильевна, проблемы с урожаем могли возникнуть из-за целого ряда причин: недостатка или избытка воды и света, неправильной температуры и тех же вредителей.

– Май и начало июня выдались холодными, возможно, что причина кроется именно в этом, – рассказала женщина.

Проблемы с урожаем могли возникнуть из-за целого ряда причин. Фото: СОЦСЕТИ

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