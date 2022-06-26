Новорожденный умер в скорой: Легковушка сбила женщину и троих детей под Нижним Новгородом

Наезд на пешеходов произошел на автодороге «Линда - Спасское». Фото: УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Жуткая трагедия произошла под Нижним Новгородом вечером 25 июня. Женщина вместе с новорожденным ребёнком и ещё двумя детьми шла по обочине около села Спасское, когда неожиданно на них наехал автомобиль Рено Логан. Авария произошла приблизительно в 19:20.

Легковушка двигалась по автодороге «Линда - Спасское» и в районе 27 километра выехала на правую обочину, где сбила четверых пешеходов, двигавшихся в попутном направлении. Виновницей ДТП оказалась 29-летняя женщина, которая находилась за рулем Рено Логан.

В результате наезда одномесячный младенец погиб и пострадали ещё двое детей.

- Дети были в сопровождении взрослой женщины. Предположительно, мама, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Известно, что новорожденный умер в машине скорой медицинской помощи. Тем временем, 10-летнюю девочку в стабильном состоянии эвакуировали в Борскую ЦРБ, после чего ей назначили амбулаторное лечение и отпустили домой.

- Ещё одному ребёнку помощь оказана на месте, в госпитализации не нуждался, - объяснил министр здравоохранения по Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

В настоящее время по факту наезда на пешеходов возбуждено уголовное дело по статье: «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Проводится расследование.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!