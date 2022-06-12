Стрельба из лука и жонглирование шашками: Конное представление времен казачества XVIII века показали в Нижегородском кремле

Конное казачье представление прошло в Нижегородском кремле. ФОТО: НРО "Волонтеры победы"

Сегодня в ходе празднования Дня России масштабные мероприятия проходят на площади Минина и на территории Нижегородского кремля. Одним из них стало стилизованное конное представление времен казачества XVIII века. Его организаторами стали НРО «Волонтеры победы» и некоммерческая организация оздоровительной верховой езды «Достижение».

- Благодаря исторической реконструкции посетители смогли погрузиться в атмосферу казачества XVIII века с конными представлениями, - рассказали организаторы. – Наши волонтеры показали свои навыки верховой езды, а также трюки верхом на лошади и мастерство в стрельб из лука.

Особенно запоминающимся для гостей оказался казачий танец в национальных костюмах и жонглирование казачьими шашками. Кстати, сразу после окончания шоу все желающие могли лично попробовать себя в этом искусстве. Нижегородцев ждал мастер-класс по жонглированию деревянными шашками и возможность сфотографироваться с лошадьми.

- Благодаря исторической реконструкции жители и гости Нижегородской области смогли ближе познакомиться с традициями казачества, - сообщают организаторы. – В дальнейшем мы намерены продолжить проведение интерактивных программ в формате исторических реконструкций.