Внедрение новой транспортной схемы продлится до 2025 года. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Долгое ожидание автобусов, частые пересадки и пробки на дорогах – все это уже давненько портит жизнь нижегородцам. Решить все эти проблемы призвана новая транспортная схема, разработка которой ведется уже больше года. Когда ждать ее запуска и как это отразится на нижегородцах, рассказали в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.

Поэтапное внедрение

В настоящее новая транспортная схема уже разработана. Сейчас идет ее корректировка с учетом предложений экспертов и жителей Нижегородской области. Планируется, что само внедрение схемы продлится до 2025 года, а запуск ее намечен на август-сентябрь 2-22 года. Причем он будет постепенным.

- В течение переходного периода самые востребованные маршруты частных перевозчиков сохранятся, - сообщили в ГКУ НО «Центр развития транспортных систем». – С ними будут заключены соглашения на перевозку льготных категорий граждан и использование пересадочных тарифов. Таким образом на всех маршрутах будет действовать единая стоимость проезда, льготы и пересадочные тарифы. Благодаря этому можно будет легко пересаживаться с маршрута на маршрут без переплаты.

По словам разработчиков, все изменения будут внедряться постепенно, так чтобы пассажиры не пострадали при переходе на новую транспортную схему. Познакомиться с новой схемой нижегородцы смогут уже в июне на портале Интерактивной карты нижегородской агломерации.

Упор на большие автобусы

Уже известно, что в новой маршрутной сети изменится соотношение между автобусами большого класса и автобусами малого и среднего класса. В ней упор будет сделан на большие автобусы.

- Большие низкопольные автобусы вместимостью до 110 человек составят около 80% от общего количества, - рассказали в ГКУ НО «Центр развития транспортных систем». - Параметры маршрутов в настоящее время уточняются проектировщиком маршрутной сети АО «Институт «Стройпроект».

Планируется, что после запуска новой схемы нижегородцам не придется простаивать на остановках.

- Новая схема будет учитывать потребности жителей в открытии новых маршрутов, корректировке существующих и изменении расписания, а также включать масштабное обновление подвижного состава общественного транспорта. Результатом ее введения должно стать сокращение интервальности движения, а, значит, сокращение времени ожидания на остановках, в том числе в вечернее и ночное время, - рассказали в министерстве транспорта Нижегородской области.

Возвращение контролеров

Тем временем в нижегородских автобусах вновь начали работать контролеры. Однако пока они проверяют в основном кондукторов, а пассажирам разъясняют правила пользования стационарными валидаторами.

Сейчас безбилетников не штрафуют, но как только будут внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях Нижегородской области, контролеры начнут выписывать «зайцам» штрафы.

- Повышение уровня платежной дисциплины необходимо для работы общественного транспорта по государственным контрактам, предусматривающим жесткий контроль деятельности перевозчиков с соблюдением расписания, качества и количества подвижного состава на маршруте, времени ожидания на остановках, - пояснили в ГКУ НО «Центр развития транспортных систем».

В настоящее время стационарные валидаторы есть не во всех автобусах, однако после внедрения новой транспортной схемы это станет обязательным.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Сейчас терминалы установлены в 293 автобусах.

- Еще 170 машин будут укомплектованы оборудованием в ближайшее время.

- 112 терминалов работает в трамваях

- Всего же валидаторами планируется оснастить 300 единиц электротранспорта.