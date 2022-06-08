Фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде 11 и 12 июня 2022: программа, артисты, площадки

Фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде 11 и 12 июня 2022. ФОТО: АНО "Центр 800"

В грядущие выходные нижегородцев ожидает масштабная праздничная программа в рамках фестиваля «Столица закатов. Соло на закате». Концерты 11 и 12 июня пройдут сразу на четырех уличных площадках. Рассказываем, как пройдет фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде 11 и 12 июня 2022

«Столица закатов. Соло на закате»

Это атмосферные выступления уличных музыкантов на фоне заката, - рассказывают организаторы. - Нижегородцев ожидают перформансы от художников и уличные спектакли, трансляции музыкальных выступлений и социальные танцы.

Уже известно, что выступления «Столица закатов. Соло на закате» пройдут на набережной Федоровского, Нижневолжской набережной, на Стрелке и смотровой площадке на площади Сенной. Все выступления будут начинаться в 20:00.

«Столица закатов. Искра»

Эта праздничная программа пройдет в сквере Свердлова 11 июня с 13:00 до 22:00. Первым мероприятием станет «Пикник в сквере», хедлайнером которого станет российская инди-поп-группа OQJAV. Начало их выступления запланировано на 21:00, ход свободный.

При этом в течение дня в сквере будет работать ярмарка местных товаров, библиотека, мастер-классы по рисованию, бисероплетени. , лепке. Также нижегородцев ждет море музыки и вкусной еды. Здесь же будет организована зона красоты, где все желающие смогут сделать укладку или аквагрим.

«Столица закатов. Ракушка»

Это мероприятие тоже пройдет 11 июня. В Александровском саду выступит Zventa Sventana — проект Тины Кузнецовой и Юрия Усачева (экс-музыканта группы «Гости из будущего»). Группа адаптирует фольклор для современного слушателя, сплетая народные песни с танцевальной электроникой и инди-попом. Вход на мероприятие платный, билеты можно приобрести по ссылке: https://tickets.nizhny800.ru/events/5

КОНКРЕТНО

Какие концерты ждут нижегородцев?

Программа «Столица закатов. Соло на закате» 11 июня:

• Набережная Федоровского. Выступление виртуоза игры на аккордеоне и баяне Михаила Никифорова

• Нижневолжская набережная. Выступление саксофонистки Любови Молчановой

• Смотровая площадка на Сенной площади. Выступление саксофонистки Sofia Jazz

• Стрелка. Выступление арфистки Нади Айны

Программа «Столица закатов. Соло на закате» 12 июня:

• Набережная Федоровского. Выступление Татьяны Щёлоковой — основательницы и вокалистки проектов Made orchestra и Envy show

• Нижневолжская набережная. Сет от DJ Александра Назина

• Нижневолжская набережная. Амфитеатр напротив Зеленского съезда. Танцевальный опен-эйр от студий танцев Mambojazz и Social Dance Studio (с 17:00 до 21:00)

• Смотровая площадка на Сенной площади. Выступление саксофониста Альберта Родина

• Стрелка. Выступление Юрия Павлова – основателя и композитора группы «Ветер Фанга»

Программа «Столицы закатов. Ракушка» 11 июня:

• 19:00 - DJ Volodya Agapov

• 20:00 - Zventa Sventana

• 21:00 - DJ Volodya Agapov

КОНКРЕТНО

Программа «Столица закатов. Соло на закате» 11 июня:

• Набережная Федоровского. Выступление виртуоза игры на аккордеоне и баяне Михаила Никифорова

• Нижневолжская набережная. Выступление саксофонистки Любови Молчановой

• Смотровая площадка на Сенной площади. Выступление саксофонистки Sofia Jazz

• Стрелка. Выступление арфистки Нади Айны

Программа «Столица закатов. Соло на закате» 12 июня:

• Набережная Федоровского. Выступление Татьяны Щёлоковой — основательницы и вокалистки проектов Made orchestra и Envy show

• Нижневолжская набережная. Сет от DJ Александра Назина

• Нижневолжская набережная. Амфитеатр напротив Зеленского съезда. Танцевальный опен-эйр от студий танцев Mambojazz и Social Dance Studio (с 17:00 до 21:00)

• Смотровая площадка на Сенной площади. Выступление саксофониста Альберта Родина

• Стрелка. Выступление Юрия Павлова – основателя и композитора группы «Ветер Фанга»

Программа «Столицы закатов. Ракушка» 11 июня:

• 19:00 - DJ Volodya Agapov

• 20:00 - Zventa Sventana

• 21:00 - DJ Volodya Agapov