Приемная кампания-2022 в Нижнем Новгороде: какие новые факультеты и направления предлагают нижегородские вузы

Нижегородские вузы предлагают новые программы в таких сферах, как иностранные языки и it. Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 июня в нижегородских вузах стартует приемная кампания. В этом году абитуриентов ожидает ряд нововведений. Из-за коронавирусных ограничений в прошлом году родители поступающих не могли посетить приемную комиссию и задать интересующие вопросы очно, теперь эта возможность у них есть. Кроме того, выпускники школ могут подавать документы в электронном формате через портал госуслуг — удобная функция для иногородних абитуриентов. Предваряя старт приемной кампании, представители нижегородских вузов рассказали, какие нововведения ожидают нижегородцев в этом году.

НГЛУ им. Добролюбова

По словам ректора вуза Жанны Никоновой, в последнее десятилетие возрастная картина не в полной мере соответствует представлениям о том, что абитуриенты — это юноши и девушки, недавно вышедшие из-за школьных парт. Все чаще за новыми знаниями приходят зрелые люди, поэтому двери вуза открыты для всех. В этом году вуз запустил ряд новых профилей по существующим программам и расширил линейку англоязычных программ.

Вот некоторые новые направления:

- английский язык и психология;

- английский язык для межкультурной коммуникации;

- английский язык для межкультурной коммуникации (магистратура);

- межкультурные коммуникации и технологии менеджмента (магистратура);

- it-лингвистика.

Кроме того, в высшей школе перевода на переводческие профессии сохраняется творческий экзамен.

ННГАСУ

В этом году в архитектурно-строитекльном университете стало почти на 2% больше бюджетных мест на специальности, связанные с информационными технологиями. Начинается прием на 11 абсолютно новых образовательных программ, среди которых есть следующие:

- пожарная безопасность;

- коммуникативно-средовой дизайн;

- искусственный интеллект в строительстве (магистратура);

- информационные системы и технологии;

- прикладная информатика в сфере искусственного интеллекта.

Также сохраняется прием на программы среднего профессионального образования.

НГПУ им. Минина

В эту приемную кампанию в педагогическом университете стало на 177 бюджетных мест больше и составило 1362. Вуз расширяет линейку образовательных программ в соответствии с четырьмя основными трендами — тренд на цифровизацию, система развития талантов, тренд на русский язык и возрождение отечественного инженерного образования. В связи с этим на базе университета создан лингвистический факультет с ключевым направлением «русский язык, как иностранный», открыт факультет информационных технологий, постоянно актуализируются программы по естественным наукам.

НГТУ им. Алексеева

Вуз продолжает активно сотрудничать с крупными предприятиями региона и запускает несколько новых программ:

- информационная безопасность автоматизированных систем;

- англоязычная программа «реакторы средней и малой мощности».

Также совместно с другими вузами имеется множество сетевых программ. Еще одним новшеством стала добавочная стипендия в 10 тысяч рублей для тех, кто придет в вуз со 100 баллами по ЕГЭ по какому-либо предмету.

ННГУ им. Лобачевского

Вуз предлагает более 3,5 тысяч бюджетных мест на всех уровнях образования, причем более двух тысяч из этого числа — очная форма специалитета. В этом году увеличено количество мест на такие специальности как юриспруденция, it-специальности и экономические специальности. Поступить в ННГУ можно как по ЕГЭ, так и по вступительным испытаниям на базе профессионального образования.

В заключение министр образования в регионе Ольга Петрова напомнила, что в нашем регионе учреждена стипендия Неймарка. На стипендию первого уровня в 30 тысяч рублей могут претендовать победители заключительного этапа Всероса, а на стипендию второго уровня в 15 тысяч рублей — победители регионального этапа и обладатели 100 баллов по ЕГЭ по информатике, математике или физике.

Кроме того, она заметила, что есть вероятность проходного балла:

- В этом году большая часть ребят, которые планировали продолжить обучение за границей, остается в наших вузах. К чему это приведет? Безусловно, к росту проходного балла. Как правило, уезжают те, у кого высокие баллы, потому, что там их ждет такой же конкурс, как и везде.

При этом для некоторых категорий абитуриентов в этом году предусмотрены специальные квоты. Так, дети беженцев из ЛДНР и дети участников спецоперации получат бюджетные места вне конкуренции с другими абитуриентами. Больше подробностей о поступлении в вузы нижегородские абитуриенты могут узнать 19 июня. В этот день в 12:00 на площадке парка «Швейцария» состоится тематическое мероприятие «Учись в Нижнем».