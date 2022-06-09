В каком районе лучше купить квартиру в новостройке в Нижнем Новгороде: центр или окраина?

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейчас в Нижнем Новгороде строятся и готовятся к сдаче как минимум 45 жилых комплексов, а это значит, что выбор у покупателей есть, и довольно большой. Причем не только конкретных квартир, но и районов.

Спор из разряда вечных – где лучше купить жилье, поближе к центру или в традиционном «спальнике»? Найти однозначный ответ на этот вопрос довольно трудно, и зависит он, как ни странно, не только от бюджета. Вместе с экспертами сервиса Домклик от Сбера мы попытались разобраться, из каких факторов чаще всего складывается привлекательность той или иной локации для новоселов.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

НЕМНОГО О ЦИФРАХ И ЭМОЦИЯХ

В настоящее время средняя стоимость жилого квадрата в новостройках Нижнего Новгорода – около 140 тысяч рублей. Хотя, по данным аналитического центра сервиса Домклик, ещё в начале 2022 года ценник был значительно ниже и едва ли достигал 112 тысяч рублей. Однако условия льготной ипотеки позволяют новому жилью не уступать в популярности квартирам на вторичном рынке.

К тому же, поселиться в абсолютно свежей квартире, где до тебя никто не жил, не ссорился, не плакал и не пытался имитировать средневековую каменную кладку в спальне с помощью пенопластовых крашеных кирпичиков, – это особое эмоциональное удовольствие. Даже с учетом того, что при выборе недвижимости эксперты советуют вооружиться не чувствами, а калькулятором.

- Когда речь идёт о дорогостоящих покупках, нельзя принимать эмоциональные решения. Даже если вы уверены, что хотите жить именно в этой новостройке и именно в этом районе, - советуют эксперты сервиса Домклик. - Сравните цены, планировки, инфраструктуру и условия банков на ипотеку в новостройке.

Добавим: и преимущества разных районов Нижнего Новгорода тоже.

3 ПЛЮСА НОВОСТРОЕК ВДАЛИ ОТ ЦЕНТРА

Чище воздух.

На окраине города обычно гораздо лучше обстоят дела с экологией: как говорится, легче дышать. Также нередко здесь располагаются крупные парки и зеленые зоны для отдыха у речки или озера.

Ниже цены.

Купить квартиру в новостройке на окраине города будет явно дешевле, чем в самом сердце города, где весомую часть стоимости жилья мы платим именно за расположение – близость к барам, кинотеатрам, достопримечательностям… Но положа руку на сердце: так ли часто мы пользуемся этими благами в повседневном режиме? А поликлиники, школы и магазины есть везде.

Меньше шума и суеты.

Жизнь в отдалении от центральной части города позволит избежать огромного скопления людей, постоянного шума транспортных средств, гула и голосов прохожих.

Один из наглядных примеров сочетания всех этих преимуществ – микрорайон Новая Кузнечиха, расположенный на окраине верхней части Нижнего Новгорода. К третьему кварталу 2024 года здесь будет более полусотни домов от 10 до 25 этажей в высоту. Часть корпусов уже введены в эксплуатацию.

Новостройки производят впечатление «мини-города», тут есть несколько продуктовых магазинов, кофейня, салон красоты, аптека, детские и спортивные площадки.

«Мини-город» Новая Кузнечиха. Источник фото: domclick.ru

Помимо просторных дворов с недавно высаженными деревьями и кустарниками новоселам доступны довольно популярные зеленые места для отдыха – Ботанический сад и Щелоковский хутор.

Рядом с микрорайоном есть остановки «Деревня Кузнечиха» и «Улица Штеменко», где ходит более 15 разных маршрутных такси и автобусов. Конечно, вряд ли отсюда будет удобно каждый день ездить на работу, если она расположена на другом конце города, зато ценники на квартиры здесь вполне приемлемые: около 125 тысяч рублей за «квадрат» (сравните со средними цифрами по рынку новостроек). Можно взять однокомнатную квартиру в строящемся доме за 4,8 миллиона рублей или трёшку за 7,2 миллиона рублей, что намного ниже стоимости квартир в центре.

Кстати, на сайте сервиса Домклик от Сбера можно не только узнать полную информацию по этому и другим новым ЖК Нижнего Новгорода, но и забронировать понравившуюся квартиру онлайн. И получить дополнительную скидку на ипотеку Сбера от 0,3% до 0,5% (в зависимости от застройщика).

Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 ВЕСКИХ ПРИЧИНЫ СЫГРАТЬ НОВОСЕЛЬЕ В ЦЕНТРЕ

Транспортная доступность.

Покупка квартиры в сердце Нижнего Новгорода позволяет каждый день экономить время, деньги и нервы на решении транспортного вопроса. До многих популярных мест можно добраться пешком, а на расстоянии двух-трех минут от дома обязательно найдется остановка автобусов или даже метро.

Развитая инфраструктура.

От новостроек в центре Нижнего Новгорода обычно рукой подать до всевозможных ТЦ, кафе, ресторанов, спорткомплексов, бизнес-центров, учебных учреждений, больниц и других объектов социально-бытового назначения. Решить большинство житейских задач можно за полчаса.

Быстрый доступ к достопримечательностям и культуре.

Из окон новостроек, построенных в центре Нижнего Новгорода, почти всегда открываются впечатляющие виды: то на Волгу, то на старинные улочки и дома с вековой историей. В центральной части сосредоточена культурная жизнь всего города – тут находятся клубы, музеи, театры, арт-пространства и многое другое.

И, конечно, если вас интересует жизнь в стиле «премиум-класс» – найти такие проекты проще всего именно в центре. Например, «Клубный дом на Ярославской». В шестиэтажном доме, расположенном на Гребешковском откосе, всего 59 квартир – с высокими потолками, французскими балконами и панорамными окнами в пол. А за окнами – шикарный вид на русло Оки и метромост.

Клубный дом с впечатляющим видом. Источник фото: domclick.ru

Отсюда можно пешком добраться до ТРЦ «Небо», Малой и Большой Покровской улиц, станции метро «Горьковская» и многих других популярных объектов. Да и с доступностью любых других районов города проблем тоже нет: общественный транспорт ходит исправно и во всех направлениях.

Есть лишь одно «но»: приобретение жилья в новом доме в исторической части города обойдётся в «кругленькую сумму». Цены на однушку в «Клубном доме на Ярославской» стартуют от 10,4 миллиона рублей.

КАК ВЫБРАТЬ КВАРТИРУ В НОВОСТРОЙКЕ

Допустим, со своими основными запросами к будущему месту жительства вы определились. Но ведь в большинстве районов Нижнего Новгорода одновременно строят сразу несколько ЖК. Как выбирать между ними?

Стоит признать, сделать это, пока квартира существует только «на бумаге», довольно сложно. Дом строится, и посмотреть, как окончательно будет выглядеть жилище, невозможно, поэтому покупателю нужно уделить особое внимание документам.

Так, важно научиться правильно «читать» планировки квартир. Это умение позволит увидеть не только количество комнат и площадь кухни. Вы сможете прикинуть, не слишком ли много полезной площади отнимет у вас «бесполезный» коридор, подумать, как обыграть расположение вентиляционного короба, устроит ли вас спальня с окнами на запад, которую каждый вечер заливают лучи закатного солнца, или квартира рядом с лифтом.

Еще важно собрать максимум информации о застройщике: проверка проектной документации позволит убедиться, что обещанный детский сад действительно будет построен. А изучение истории переносов сдачи дома (если они были) – оценить надежность компании и прикинуть дату новоселья. Кстати, получить большинство этих данных можно на сайте сервиса Домклик – прямо на странице того или иного ЖК. Заодно вам покажут все свободные квартиры в этом проекте, динамику цен и даже ход строительства в режиме онлайн.

Подробнее о том, каких еще ошибок важно избежать при выборе квартиры в новостройке, можно прочитать в журнале Домклик.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

И еще один сервис в помощь: представьте, что вам понравилось сразу несколько однушек в соседних новостройках. Удержать в голове всю необходимую информацию по каждому варианту почти невозможно: пока переключаешься с одного объявления на другое, чтобы сравнить, к примеру, площадь кухни – цифры по первой квартире уже вылетают из памяти.

Не мучайтесь: помогут современные технологии и сервис сравнения от Домклик. Просто отправьте заинтересовавшие вас квартиры «на сравнение», нажав одну кнопку. Умный алгоритм систематизирует все характеристики и покажет вам главные плюсы каждого варианту: «подсветит» квартиры с самой большой площадью, комфортной ценой и прочими преимуществами.