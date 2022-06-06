Причиной грязевого водопада на Окском съезде стал засор ливневки. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Причиной образования грязевого водопада на Окском съезде мог стать засор в камере ливневой канализации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на специалистов МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода», которые выезжали на место аварии.

Напомним, накануне из-за сильного ливня склон на Окском съезде превратился в самый настоящий водопад: потоки воды вперемешку с грязью хлынули вниз, прямо на проезжую часть. Видео сняли проезжающие мимо водители и выложили в интернет.

На месте аварии работали сотрудники аварийно-спасательного отряда, дорожники, администрации Советского района, а также инспекторы ГИБДД.

Как сообщили в управлении ГО и ЧС Нижнего Новгорода, угрозы дальнейшего схода грунта нет. В понедельник по поручению Юрия Шалабаева будет проведено обследование камеры ливневой канализации, главам районов дано поручение проверить работу ливневок для исключения подобных ситуаций.

Стоит отметить, то подобные ситуации в Нижнем Новгороде - не редкость. Часть города расположена на холмах, поэтому ситуации с оползнями случаются практически ежегодно. Так, 13 мая сход грунта произошел на склоне набережной Федоровского.