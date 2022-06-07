Летавший с Путиным стерх впервые стал отцом в зоопарке «Лимпопо»

У пары белых журавлей по имени Ворона и Гыда появился маленький журавленок. Фото: пресс-служба зоопарка «Лимпопо».

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» праздник – знаменитый стерх по имени Ворона впервые стал отцом. А популярен он тем, что десять лет назад маршрут перелета на зимовку в теплые края ему показывал президент России.

- Сейчас для птиц важен покой и комфорт, поэтому пол птенца мы узнаем позже, - рассказал генеральный директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.- Если это будет самец, назовем его в честь знаменитого тезки и «вожака стаи» - Владимиром.

Специально для птиц был построен просторный вольер. Фото: пресс-служба зоопарка «Лимпопо».

Наверное, историю о том, как и почему глава государства выступил в роли своеобразного вожака для стаи белых журавлей, слышали многие. И всё же мы напомним, что необычный полёт состоялся осенью 2012 года в рамках международного проекта «Полет надежды», направленного на восстановление популяции белых журавлей.

Тогда президент лично совершил полет на мотодельтаплане с шестью особями стерха, выращенными в питомнике в Рязанской области. Таким способом птицам показывали маршрут миграции.

- К сожалению, свой полет к месту зимовки стерхи так не завершили: птицы не смогли влиться в стаю серых журавлей, с которыми они должны были долететь до Казахстана и Узбекистана, - рассказали в пресс-службе зоопарка «Лимпопо».

В настоящее время журавленок знаменитой пары чувствует себя хорошо. Фото: пресс-служба зоопарка «Лимпопо».

Тогда птиц вернули в Окский заповедник, где они были выращены. Позже одного из тех прекрасных белых журавлей, сопровождавших президента во время полета, доставили в зоопарк «Лимпопо» в Нижнем Новгороде. Спутницей для него стала молодая самка по имени Гыда.

В настоящее время пол маленького птенчика пары белых журавлей пока неизвестен, но ясно одно: малыш чувствует себя хорошо. Журавлик активно гуляет вместе с родителями и с интересом изучает окружающий мир.

Сейчас для птиц важен покой и комфорт. Фото: пресс-служба зоопарка «Лимпопо».

В зоопарке журавли живут в просторном вольере, площадь которого достигает почти 300 квадратных метров. В нем есть все необходимое для комфортной жизни в течение всего года, в том числе уютный и теплый домик с большим смотровым окном.

- Через это окошко посетители зоопарка могли наблюдать за нашей знаменитой парой даже в холодное время года, - объяснил Владимир Герасичкин. - Чтобы привыкнуть и освоиться на новом месте, поначалу Вороне и Гыде понадобилось какое-то время, и вот, наконец, они порадовали нас своим первенцем.

Справка

Стерх или белый журавль — вид журавлей, находящийся под угрозой исчезновения и внесенный в международные списки Красной книги Международного союза охраны природы и конвенции по международной торговле СИТЕС, а также Красной книги России. В настоящее время численность якутской популяции вида (в дикой природе) оценивается приблизительно в 2900—3000 особей.

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