Заключительный день свадьбы жирафов отпраздновали в зоопарке «Лимпопо» Фото: пресс-служба Зоопарк "Лимпопо"

Заключительный день свадьбы жирафов отпраздновали в зоопарке «Лимпопо». Об этом сообщает пресс-служба нижегородского зоопарка.

Так, в заключительный день свадьбы в воскресенье, 5 июня, нижегородский зоопарк посетила VIP-делегация гостей в составе Президента сказочной страны Африкании по имени Ролан и трех его министров.

Первым подарком Радуге и Багиру стал специальный церемониальный танец на счастье молодых, который подготовили члены делегации.

Заключительный день свадьбы жирафов отпраздновали в зоопарке «Лимпопо» Фото: пресс-служба Зоопарк "Лимпопо"

- В нашей стране этот танец символизирует гармонию брачного союза. Я желаю Багиру и Радуге гармонии, любви и, конечно, много маленьких жирафиков, - сказал Президент Африкании Роланд.

Кроме того, «молодоженам» подарили гроздья «заговоренных» бананов. По словам Президент Африкании Роланда, когда Багир и Радуга съедят их, то непременно станут родителями.

Заключительный день свадьбы жирафов отпраздновали в зоопарке «Лимпопо» Фото: пресс-служба Зоопарк "Лимпопо"

- Свадебные гуляния у нас длились несколько дней. На память о празднике в семейном архиве Багира и Радуги осталась свадебная книга с пожеланиями от наших гостей, где каждый смог оставить свое доброе напутствие молодым, - добавил генеральный директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Он также уточнил, что в зоопарке организовали голосование «за мальчика» и «за девочку». По итогам голосования, первенцем Радуги и Багира станет мальчик.

Ранее сообщалось, что южноафриканский жираф Багир поселился в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде.

- Мы несказанно рады, что новый сезон в нашем зоопарке начнется с такого радостного события, как появление жениха для Радуги! Сейчас животные знакомятся, приглядываются друг к другу. Чуть позже мы планируем сыграть свадьбу для молодых, на которую пригласим всех желающих и которая, как и положено в африканских странах, будет длиться несколько дней и ночей, поэтому все посетители успеют разделить счастье наших молодоженов, - уточнил генеральный директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Стоит отметить, что последние два года «Лимпопо» активно искал для длинношеей невесты достойного жениха.

Напомним, что в 2015 году в нижегородском «Лимпопо» поселилась юная жирафа по имени Радуга, переехавшая к нам из красноярского зоопарка. Это первый жираф, родившийся в Сибири, поэтому зоологи готовились к этому событию особенно тщательно - установили дополнительные видеокамеры в вольере, круглосуточно дежурили, консультировались с коллегами из других стран.

По традиции имя для малышки выбирали путем голосования в соцсетях. Каких только вариантов не предлагали красноярцы. Но больше всего симпатий интернет-пользователей завоевал вариант «Радуга» - так и назвали маленькую сибирячку.