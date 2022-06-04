Сельский дом культуры загорелся в Сосновском районе Нижегородской области 3 июня Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В сельском доме культуры в Нижегородской области произошел пожар в пятницу, 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Происшествие произошло по адресу Сосновский район, село Богданово. Так, сообщение о возгорании поступило в 17:26 по московскому времени.

Известно, что пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №1. В 17:15 ликвидировали открытое горение на площади 70 квадратных метров. В 17:37 пожар полностью ликвидировали.

Сельский дом культуры загорелся в Сосновском районе Нижегородской области 3 июня Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение кровли одноэтажного деревянного здания. Площадь устанавливается, - сообщили в ведомстве.

Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара №1 БИС. В результате пожара никто не пострадал. На месте работали 5 единиц техники и 15 человек, в том числе 2 единицы техники и 9 человек личного состава МЧС.

Сельский дом культуры загорелся в Сосновском районе Нижегородской области 3 июня Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сообщается, что в 20:00 пожар ликвидировали на площади 240 кв метров. Остальные подробности и причина пожара устанавливаются.

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