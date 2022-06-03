Оперный гала-концерт и мультимедийная выставка: Знаменитые пакгаузы на Стрелке открылись после реконструкции

В Нижнем Новгороде открылись после реконструкции пакгаузы на Стрелке. ФОТО: телеграм-канал Олега Берковича.

Пакгаузы на Стрелке считаются одним из знаковых мест в Нижнем Новгороде. Они были построены к Всероссийской промышленной и художественной выставке» 1896 года и с тех пор считаются достопримечательностью города. В последние годы в Нижнем Новгороде разгоралось немало споров о дальнейшем использовании этих объектов. Однако все они разрешились осенью 2020 года, когда нижегородцам представили концепцию реконструкции старинных пакгаузов. В соответствии с ней, здесь должны были расположиться суперсовременный концертный зал и выставочное пространство. Реализация этого проекта заняла больше года. И вот теперь реконструированные пакгаузы открыли для посетителей

Концертный зал с уникальным звучанием

Концертный зал, открывшийся в одном из пакгаузов, является поистине уникальным проектом для России. Его главным отличием стала стеклянная панорамная стена с видом на Стрелку и историческую часть города. В случае необходимости выдвижные шторы-перегородки смогут закрыть это панорамное окно.

- Этот концертный зал планируется использовать как универсальную площадку для проведения культурно-массовых мероприятий, - рассказали в региональном правительстве. - Он оснащен театрально-технологическим оборудованием, которое включает в себя системы сценического освещения, аудио- и проекционное оборудование. Данный зал может вместить 426 человек.

Первое выступление пройдет уже сегодня. ФОТО: телеграм-канал Олега Берковича.

Первое выступление на сцене концертного зала пройдет вечером 3 июня. Здесь пройдет оперный гала-концерт солистов Нижегородского театра оперы и балета и оркестра La Voce Strumentale (0+) на Стрелке в Нижнем Новгороде. Это будет первое оперное выступление в концертном зале пакгаузов.

- В концерте примут участие солисты Нижегородского оперного театра Наталия Ляскова, Екатерина Ясинская, Олег Федоненко, Анастасия Джилас, Татьяна Иващенко, Дарья Телятникова, Гарри Агаджанян и Яна Дьякова, - рассказали организаторы. - Специальный гость концерта – солистка Большого театра России, лауреат российской национальной театральной премии «Золотая маска» Венера Гимадиева.

Выставочный зал со старинными экспонатами

Во втором пакгаузе расположен выставочный зал, оснащенный по последнему слову техники. Он соответствует высочайшим стандартам, предъявляемых к выставочным пространствам.

- Уже 4 июня в зале откроется первая выставка – экспозиция «Точка сборки»(0+), - рассказали организаторы выставки. - В ажурных конструкциях на Стрелке сейчас построили два современных зеркальных павильона. Ключевой темой в экспозиции стала XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка, состоявшаяся в Нижнем Новгороде в 1896 году.

Как сообщается, в новом выставочном зале будут представлены цифровые копии картин-участниц XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. В этот список войдут те картины, которые остались после нее в коллекции Нижегородского государственного художественного музея.

На выставке нижегородцы смогут увидеть подлинные экспонаты позапрошлого века. ФОТО: телеграм-канал Олега Берковича.

- На выставке художники взаимодействуют уже с современными технологиями: в мультимедийной инсталляции переосмысливают архивные выставочные фотографии с помощью нейросетей и фантазируют о будущем Стрелки, - обещают организаторы.

Также на этой выставке можно будет увидеть подлинные артефакты оставшиеся со времен выставки. Среди них рельсы электрической железной дороги — первой общественной транспортной сети - и настоящий билет на фуникулер. Здесь же можно будет послушать запись арии Сусанина в исполнении Федора Шаляпина, звучавшей на открытии Всероссийской промышленной и художественной выставки.