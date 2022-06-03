«Валдаи» запустили из Нижнего Новгорода в Козьмодемьянск. Фото: Кирилл Мартынов

Речные перевозки на судах на подводных крыльях становятся все более популярными. Если в прошлом году «Валдаи» ходили, в основном, по Нижегородской области, то сейчас настало время межрегиональных перевозок. Сегодня был запущен рейс из Нижнего Новгорода в Козьмодемьянск (Марий Эл). Это станет уже третьим направлением из нашего города в другие регионы.

- Мы отправляем в первое путешествие это замечательное судно, разработанное нижегородцем Ростиславом Алексеевым, - отметил на церемонии запуска заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. - Мы видим, что пассажиры рады открытию нового направления. А для нас это новые большие возможности развития круизного туризма, который обеспечивает связь между главными центрами притяжения. Именно таким центром стал Нижний Новгород, сильно преобразившийся к 800-летию.

На церемонии запуска присутствовал заместитель премьер-министра страны Дмитрий Чернышенко. Фото: Кирилл Мартынов

По данным регионального правительства, за прошлый год «Валдаи» около 40 тысяч пассажиров. В этом году планируется перевезти уже свыше 90 тысяч человек. На сегодняшний день на «Валдаях» можно добраться до Юрьевца в Ивановской области и до Чебоксар в Чувашии. В дальнейшем планируется запустить рейс из Нижнего Новгорода в Казань.

- Пуск нового маршрута позволит нам серьезно увеличить туристический поток, - уверен губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Очень важно, что гости теперь смогут приезжать и в сам Нижний, и в другие города области. Поток туристов можно будет сбалансировать между Нижним Новгородом и районными центрами, где тоже немало интересных мест.

Впоследствии «Валдаи» из Нижнего Новгорода в Козьмодемьянск и обратно будут ходить по пятницам. А при наличии свободных судов еще и в праздничные дни.