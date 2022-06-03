Нижегородские ветеринары спасли раненого совенка

Птенец был ранен и не мог улететь. Фото: комитет ветеринарии Нижегородской области.

Операцию по спасению совенка провели ветеринары в Нижегородской области. Этот случай произошел в Сосновском районе. Сотрудники Минлесхоза, проходя мимо местного лесничества, обнаружили слетка ушастой совы. Малыш был ранен и никак не мог улететь.

У совенка нашли перелом крыла. Фото: комитет ветеринарии Нижегородской области.

- Ветеринарные врачи осмотрели птенца, обработали раны и сделали рентген снимок. В ходе обследования было установлено , что у птенца перелом крыла, - рассказали в комитете ветеринарии Нижегородской области.

Ветеринары обработали рану совенка Фото: комитет ветеринарии Нижегородской области.

После того, как птенцу оказали ветеринарную помощь, перед специалистами была поставлена новая задача — нужно было решить, где птица будет находиться до полного заживления раны. В таком состоянии совенок, окажись он в условиях дикой природы, с легкостью станет добычей хищников. По этой причине маленькому пациенту организовали временную передержку, где ему оказали всю необходимую помощь.

- На сегодняшний день маленький пациент чувствует себя хорошо, - добавили в комвете.

К слову, ушастая сова не относится к редким исчезающим видам и в нашем регионе это довольно часто встречающийся хищник, который питается мелкими грызунами. Добыча ушастых сов в нашей стране не ведется.

В заключение ветеринары напомнили нижегородцам, что изымать диких животных из естественной среды обитания запрещено, за это предусмотрена административная ответственность. Если дикое животное нуждается в помощи, необходимо сообщить об этом ветеринарам по «Зеленому телефону: 433-22-11.

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