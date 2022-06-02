Дважды судим: Молодого сожителя бабушки подозревают в надругательстве над ее восьмилетним внуком в Нижегородской области

40-летний мужчина подозревается в изнасиловании восьмилетнего мальчика в Нижегородской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ужасная история произошла на днях в одном из городов Нижегородской области: там 40-летнего мужчину заподозрили в изнасиловании восьмилетнего внука своей сожительницы. Заявление в полицию поступило от матери пострадавшего мальчика, рассказал «КП – Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, в тот день ее сын находился дома у бабушки, которая сожительствует с 40-летним мужчиной. Вечером мужчина, воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, надругался над ним изощренными способами. В силу своего возраста мальчик не смог оказать сопротивление взрослому мужчине. Где была в это время бабушка, неизвестно.

Зато известны некоторые факты биографии «дедушки»: мужчина прописан в соседнем районе Нижегородской области, дважды был судим: в 2001 году – за кражу и вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетнего, а в 2004 году – за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

- Мать пострадавшего мальчика обратилась в полицию в тот же вечер, когда это произошло. Сейчас проводится ряд судебно-медицинских экспертиз, которые помогут установить факт насилия над ребенком. Сам подозреваемый был доставлен на допрос, однако свою вину он полностью отрицает, - рассказал источник «КП – Нижний Новгород».

Согласно уголовному праву России, потерпевшей от изнасилования может быть только лицо женского пола, к мальчикам и мужчинам применяется формулировка «иные действия сексуального характера», однако сути это не меняет, когда речь идет о чудовищном нарушении половой неприкосновенности человека, а в особенности ребенка. Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено дальнейшее решение.