Нежилой деревянный дом сгорел в Сормовском районе Нижнего Новгорода 30 мая Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Нежилой деревянный дом сгорел в Сормовском районе Нижнего Новгорода в понедельник, 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Нежилой деревянный дом сгорел в Сормовском районе Нижнего Новгорода 30 мая Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Происшествие произошло в 14:28 по адресу улица Карпинского, 50.

- В 15:20 пожар был полностью ликвидирован на площади в 100 кв метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Нежилой деревянный дом сгорел в Сормовском районе Нижнего Новгорода 30 мая Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

На месте работали 10 единиц техники и 27 человек личного состава МЧС. Отмечается также, что погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!