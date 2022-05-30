Взятки букетами и пирожками: Новые подробности появились в деле бывшего заместителя мэра Нижнего Новгорода Владимира Исаева

Следующее заседание по этому делу состоится 9 июня. Фото: Администрация Нижнего Новгорода.

Коррупция в крупном размере

Громкая история с арестом бывшего главы Советского района Нижнего Новгорода Владимира Исаева тянется уже два года. Напомним, свой пост чиновник покинул летом 2020 года, после серии обысков в районной администрации. Тогда его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. Расследование громкого дела продолжалось больше года, и этой весной было передано в суд. На данный момент в деле чиновника насчитали аж семь эпизодов взяточничества.

- Сейчас следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего чиновника, обвиняемого в трех эпизодах получения взяток в крупном размере и четырех эпизодах получения взятки, - говорится в сообщении СУ СКР по Нижегородской области. - По версии следствия, в период с 2018 по 2020 года обвиняемый через посредников получил взятки на общую сумму более 1 миллиона рублей за беспрепятственную работу торговых объектов на территории Советского района. Также он обеспечивал неисполнение должностными лицами процедур демонтажа или перемещения данных самовольных нестационарных торговых объектов.

«Заносили» посреднику

Вот только сам чиновник свою вину не признает и уверяет, что взяток отродясь не брал. А на днях его адвокаты озвучили и вовсе фантастические подробности дела – дескать, чиновника обвиняют в получении взяток не квартирами, машинами или борзыми щенками, как любого уважающего себя коррупционера, а…букетами и пирожками.

- Фабула обвинения сводится к тому, что Исаев, будучи главой районной администрации, получал вознаграждения от владельцев ларьков за то, что не сносил их,- рассказала «КП – Нижний Новгород» адвокат Надежда Шерихова. - Поскольку вознаграждения ежемесячные, то и суммы были очень маленькие. В какой-то месяц был торт, в какой-то - букет цветов или пироги. Поскольку речь идет о нестационарных объектах, как ларьки с шаурмой у остановки, они все были установлены незаконно.

Больших денег у торговцев, конечно же, не было, однако общая сумма взяток за весь период, по версии следствия, превысила 1 миллион рублей. Владельцы торговых точек исправно носили дары и всерьез рассчитывали, что в условиях жесткой борьбы с незаконно установленными ларьками их лавчонки останутся на месте. Покровительство районной администрации им обещал незнакомый мужчина, который называл себя посредником.

Родственные связи

По словам адвоката, этим посредником был ранее судимый двоюродный брат бывшей жены Исаева. Полученные презенты он якобы оставлял себе. Так продолжалось полтора года.

- Прикрываясь родством с главой администрации, он активно демонстрировал ларечникам, что может решать вопросы, что он с Исаевым на короткой ноге. Естественно, это ему удавалось, ларечники ему исправно платили. Однако сам Исаев не знал, что прикрываясь его именем производятся сборы денег с владельцев НТО, и более того- самостоятельно не имел полномочий принимать решения по сносу. Потом все ларьки были снесены, чем и остались недовольны торговцы, - рассказывает Надежда Шерихова. - В мае 2021 года этого посредника задержали и заключили под стражу. Мужчина решил сотрудничать со следствием и указал на главу администрации Советского района – дескать, все дары он относил ему. После этого мера пресечения была заменена на домашний арест.

Сейчас судебный процесс по этому делу продолжается. По закону по этой статье экс-чиновнику грозит до 12 лет тюрьмы. Однако сторона защиты надеется на оправдательный приговор.

- Вообще это порочная практика, когда поводом для обвинения служат показания, а не меченые купюры, записи телефонных разговоров соответствующего содержания и другие прямые доказательства вины, - настаивает адвокат. - Сторона защиты намерена добиваться оправдательного приговора.

Кто прав, а кто виноват в этой истории, предстоит разбираться суду. Следующее заседание по этому делу состоится уже 9 июня.