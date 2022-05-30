Исторический дом крестьянина Чардымова вспыхнул на площади Сенной в Нижнем Новгороде

Сообщение о пожаре поступило в 11:13. Фото: принтскрин видео.

Дом крестьянина Чардымова загорелся на площади Сенной в Нижнем Новгороде днем, 30 мая. Клубы дыма, возвышающиеся над площадью, нижегородцы заметили в двенадцатом часу дня. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре по адресу Большая Печерская, 54 поступило в 11:13.

- Горит выселенный 2-этажный деревянный дом на площади 250 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения привлечены по рангу 1 БИС. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что это деревянное здание построено в 1911 году по проекту архитектора Сергея Левкова и является объектом культурного наследия регионального значения. Дом расположен в границах исторической территории Старый Нижний Новгород и является ярким примером нижегородского деревянного модерна. В последние годы он находился в запущенном аварийном состоянии. Дом закрывали заборами, завешивали баннерами.

Также известно, что здание по адресу Большая Печерская, 54 попадало в список домов под снос из-за строительства метро.

Причина пожара пока неизвестна. Информация о произошедшем оперативная и будет уточняться. По состоянию на 12:41 в тушении пламени и ликвидации последствий пожара задействованы 45 сотрудников личного состава МЧС и 12 единиц техники.