1600 человек эвакуировали из ТРК «Небо» в Нижнем Новгороде 29 мая

В результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Весьма беспокойное утро выдалось сегодня, 29 мая, у посетителей и работников торгово-развлекательного комплекса «Небо» в Нижнем Новгороде. В здании сработала пожарная сигнализация, из-за чего была проведена массовая эвакуация людей. На улицу были выведены 1600 человек, в том числе 320 детей.

- Сигнал о происшествии поступил в 11:53. На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Оказалось, что у одной из машин на подземной парковке ТРК «Небо» произошло закипание двигателя без последующего возгорания. Причиной срабатывания ПАК «Стрелец - Мониторинг» стал выброс большого количества пара.

В результате ЧП никто не погиб и не пострадал.

Напомним, эвакуация из торгового центра «Небо» проводится в Нижнем Новгороде не первый раз. В частности, 14 апреля 2022 года из здания было эвакуировано 800 человек. Тогда эвакуация из ТРК «Небо» произошла из-за случайного нажатия кнопки принудительного запуска системы пожаротушения.

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