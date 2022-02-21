Автоцентр Злата приглашает на видеопрезентацию обновленного KODA KODIAQ!

В преддверье старта продаж обновленного KODIAQ марка ŠKODA запускает онлайн презентацию модели. В официальных аккаунтах социальных сетей АВТОЦЕНТРА ЗЛАТА с 21 февраля стартует пятидневный марафон по знакомству с обновленной моделью. Каждый выпуск презентации посвящен определенной теме. Мы расскажем вам об обновленном дизайне, превосходных характеристиках, внедорожных качествах, практичности и безопасности, высокотехнологичных ассистентах помощи водителю, умных функциональных решениях Simply Clever, специальных версиях, а также о других важных изменениях, которые делают ŠKODA KODIAQ идеальным современным семейным автомобилем.

Итак, АВТОЦЕНТР ЗЛАТА приглашает присоединится в назначенное время к нашим аккаунтам и узнать, что же нового появилось в ŠKODA KODIAQ

Расписание видеороликов:

21 февраля 12:00 — Видеопрезентация обновленного ŠKODA KODIAQ 22 февраля 12:00 — Экстерьер, дизайн и решения SIMPLY CLEVER 23 февраля 12:00 — Интерьер, мультимедийные системы и практичность 24 февраля 12:00 — Коробка передач, двигатель, безопасность и высокотехнологичные ассистенты 25 февраля 12:00 — Специальные версии SPORTLINE и LAURIN & KLEMENT

Семейный внедорожник чешской марки получил целый ряд изменений, позволяющих сделать его облик еще более выразительным, а также новые технологические решения. Автомобиль доступен в комплектациях Active, Ambition и Style с расширенным перечнем стандартного оснащения, а также в версиях SPORTLINE и L&K. Моторная гамма для модели предусматривает три бензиновых и один дизельный двигатель объемом от 1,4 л до 2,0 л и мощностью от 125 л.с. до 180 л.с.

Обновленный KODIAQ приобрел еще более уверенный образ. Новое оформление передней части с приподнятым капотом и более вертикальной шестиугольной решеткой радиатора, увеличенной в размерах, подчеркивают выразительный силуэт SUV. Уже в стандартной комплектации KODIAQ оснащается светодиодными фарами, которые стали более узкими, а опционально впервые предусмотрены полностью светодиодные матричные фары. Помимо впечатляющего простора, модель предлагает высококачественный интерьер с безупречно вписанными деталями. В салоне появились декоративные вставки и контрастная строчка на передней панели и дверях, а фоновая LED-подсветка получила больше функций и включает десять оттенков.

Обновленный ŠKODA KODIAQ доступен для заказа в комплектациях Active, Ambition и Style с расширенным перечнем стандартного оснащения, а также в версиях SPORTLINE и L&K.

Моторная гамма обновленного KODIAQ предполагает три бензиновых и один дизельный мотор: • 1.4 TSI / 125 л.с., механическая 6-ступенчатая коробка передач 4х2 • 1.4 TSI / 150 л.с., 6-ступенчатая коробка передач DSG 4х2 и 6-ступенчатая коробка передач DSG 4х4 • 2.0 TSI / 180 л.с., система полного привода в сочетании с 7-ступенчатой коробкой передач DSG • 2.0 TDI / 150 л.с., система полного привода в сочетании с 7-ступенчатой коробкой передач DSG

Более подробная информация об обновленном ŠKODA KODIAQ доступна на официальном сайте АВТОЦЕНТРА ЗЛАТА, а также в социальный сетях: инстаграм и Вконтакте.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в Отдел продаж АВТОЦЕНТРА ЗЛАТА по (831) 233-11-11