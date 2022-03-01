Цены до небес и дефицит на «вторичке»: Эксперт рассказала, что произойдет с рынком недвижимости Нижнего Новгорода в ближайшее время

На стоимость повлияет инфляция, повышение ставки ЦБ, несовпадение спроса и предложения. Фото: Абылай САРАЛАЕВ

Для многих нижегородцев, планировавших в 2022 году приобрести квартиру или частный дом, настали тяжёлые времена, ведь сейчас ситуация на рынке жилья сложилась непонятная, а цены неминуемо поползли вверх. Как рассказала «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» вице-президент Нижегородской гильдии сертифицированных риэлторов Елена Соловьева, новая стоимость на недвижимость складывается сразу из нескольких факторов: повышение инфляции, несовпадение спроса и предложения, а также рост ипотеки из-за ставки Центрального Банка в 20%.

- С санкциями мы уже сталкивались в 2014 году, да и в течение всего этого периода, поэтому приблизительно понимаем, как они могут отразиться на рынке. В первую очередь ставка ЦБ в 20% неминуемо должна поднять стоимость ипотеки, - рассказала Елена Соловьева. - Понятно, что ипотеку по 23-25% вряд ли кто-то рискнет взять, поэтому сейчас мы всё-таки ждем каких-то решений от правительства, чтобы не похоронить совсем эту отрасль. Пока выжидаем.

И всё же не стоит забывать, что в стране продолжают действовать государственные программы льготного кредитования для семей с детьми. По словам эксперта, для них ставка по-прежнему осталась в пределах 5,5-6%, а значит и рынок недвижимости более привлекателен.

- В целом происходящие изменения на рынке недвижимости немного охладят желание покупателей. Люди будут занимать выжидательную позицию, это правильно, ведь нужно понимать, что произойдет в итоге со ставкой, - подчеркнула вице-президент Нижегородской гильдии сертифицированных риэлторов Елена Соловьева.

Так в ближайшее время стоимость строительных материалов, рабочей силы и самого строительства жилья будет проиндексирована инфляцией и цены взлетят. Также вырастут и цены на покупку жилья в новостройках.

- Стоимость заемных денег для строительства тоже поднимется, но она будет ограничена спросом и сильно не вырастет, как это было год назад и на 40% не поднимется. Однако расти всё-таки продолжит, потому что в отличие от других городов-миллионников строят в Нижнем Новгороде немного и широкого выбора строительных площадок у нас, к сожалению, не бывает, - добавляет Елена Соловьева. – Новое жилье – это двигатель вперёд, а у нас на рынке предложения дефицит.

Стоимость строительных материалов, рабочей силы и самого строительства жилья будет проиндексирована инфляцией. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Со слов эксперта, 2022 и 2023 год выдадутся сложными, так как находить новые площадки для жилья трудно, тем более совсем недавно в регионе был большой провал по выдаче разрешений на строительство.

Пострадал и рынок вторичного жилья, на нем сказалась низкая ставка по ипотеке, которая в Нижегородской области была всего полгода назад.

- Предложений стало намного меньше, сейчас многие продавцы снимают квартиры с продажи для того, чтобы понять, что собственно будет с ценой и как она отреагирует. Определенный дефицит он тоже, мягко говоря, не ведет к снижению стоимости квартир, инфляция откорректирует её в сторону повышения, - рассказала Елена Соловьева.

И всё же совсем опускать руки пока не приходится, риэлторы надеются, что банки будут плотно работать со строителями, чтобы предложить какие-то подъемные программы для клиентов.

- В любом случае тем нижегородцам, которые планирует покупку, не стоит откладывать её насовсем, нужно просто выждать время и посмотреть, какие условия нам предложат банки и застройщики, - подытожила вице-президент Нижегородской гильдии сертифицированных риэлторов Елена Соловьева

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