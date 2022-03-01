Первая неделя весны принесла в Нижний Новгород похолодание до -10 градусов и снег с дождем

Самые холодные дни будут на выходных. Фото: Евгения ГУСЕВА

Несмотря на то, что наступила календарная весна, солнца и тепла нижегородцы пока могут не ждать. Мало того, по прогнозам синоптиков, первая неделя марта принесёт с собой хмурую погоду, осадки и похолодание до -10 градусов.

Так, в первый день весны температура воздуха утром будет колебаться от -5 до -9 градусов. К обеду станет теплее и столбики термометров достигнут -1 градуса, однако потом показатели вновь пойдут вниз и уже к ночи в городе снова станет холодно. Влажность воздуха составит 83-90%, а атмосферное давление – 759-762 миллиметра ртутного столба.

В среду, 2 марта, на улице будет стоять пасмурная погода. Температура утром до -8 градусов, днём до нуля, а вечером до -4 градусов. Ветер будет слабый: его скорость не превысит 2,4 метров в секунду.

Четверг по-прежнему встретит нижегородцев хмурой погодой, а к вечеру даже пойдет дождь со снегом. Температура днем будет составлять от 0 до -6 градусов, а к ночи опустится и остановится на отметке в -2 градуса. Ветер в этот день сменит два направления, но будет слабым.

В пятницу, 4 марта, утро начнётся с небольшого снега и слабых заморозков, ветер едва достигнет одного метра в секунду. Днем будет -2 градуса, снег сменится дождем, к ночи похолодает до -7 градусов.

В субботу весь день будет идти небольшой снежок, днём и вечером температура воздуха будет колебаться от -4 до -5 градусов, а в ночь опустится до -8 градусов. Ветер ожидается северо-западный до 4,8 метров в секунду.

В воскресенье, 6 марта, снег продолжит накрывать собой город. Днем столбики термометров покажут -6 градусов, а к вечеру все -9 и даже -10 градусов, но ощущать нижегородцы будут все -15 градусов. Атмосферное давление составит 741-43 миллиметра ртутного столба.

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